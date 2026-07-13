Công nghệ - Chuyển đổi số Xã Krông Nô đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân Quy trình xử lý các thủ tục hành chính khoa học, thời gian giao dịch được rút ngắn, người dân được hỗ trợ tối đa trong số hóa giấy tờ… là cảm nhận của rất nhiều người khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô (Lâm Đồng).

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô (Lâm Đồng)

Chuyển đổi số giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí

Sáng đầu tuần, chị Đào Thị Thùy (trú thôn Đắk Lưu) tới Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô để hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi bấm số thứ tự, chị Thùy được cán bộ trung tâm hướng dẫn về khu vực ghế chờ. Khoảng 5 phút sau, chị Thùy đã được gọi tên để vào quầy giao dịch.

Khác với trước đây, lần này chị Thùy thực hiện hầu hết các thao tác trên điện thoại cá nhân dưới sự hỗ trợ của cán bộ trung tâm. Sau khi hoàn tất, tờ khai được in miễn phí để chị ký xác nhận

Chị Đào Thị Thùy thực hiện giao dịch thủ tục đất đai bằng cách quét QR

Chị Thùy chia sẻ: “Trước đây, khi đến bộ phận một cửa, người dân phải mang rất nhiều hồ sơ. Bây giờ giao dịch rất thuận lợi, chỉ cần căn cước công dân và điện thoại thông minh là có thể giao dịch được. Hôm nay tôi chỉ mất khoảng 30 phút là hoàn thành các thủ tục”.

Thường xuyên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để xử lý công việc, anh Bùi Văn Nam (trú buôn Ol) cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong việc hỗ trợ người dân, từ đó giúp anh tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Anh Nam được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô hướng dẫn, số hóa hồ sơ

Anh Nam cho biết, ngay tại lối ra vào, trung tâm bố trí một bàn hướng dẫn và hỗ trợ người dân. Cán bộ trực thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản dịch vụ công, quét, sao lưu các loại giấy tờ cần thiết và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu.

"Trước đây, mỗi lần làm thủ tục hành chính, tôi phải tự photo giấy tờ, có khi thiếu hồ sơ lại phải về nhà lấy bổ sung. Bây giờ đến trung tâm đều có cán bộ hướng dẫn tận tình, hỗ trợ số hóa hồ sơ miễn phí nên chỉ mất ít thời gian là hoàn thành. Cách làm này rất thuận tiện, giúp người dân hạn chế việc đi lại nhiều lần và không phải tự photo, sao lưu giấy tờ như trước".

Chuyển đổi số vì sự hài lòng của người dân

Xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô còn triển khai nhóm Zalo để hướng dẫn người dân thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, trong thời gian qua, xã Krông Nô đã triển khai mô hình hành chính bản địa, với việc phát hành video song ngữ (tiếng Việt và tiếng M’nông), giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Nội dung các video tập trung hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cách làm này không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số trong Nhân dân.

“ Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Thái Thị Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Ngoài ra, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và chương trình Chuyển đổi số quốc gia, UBND xã Krông Nô đã chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các nền tảng số, tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô đã tiếp nhận 2.334 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ mới được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,11%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 100%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Bà Thái Thị Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô cho biết, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.

Theo bà Nguyên, những kết quả đạt được là minh chứng cho sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng chính quyền số, phát triển công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Krông Nô trong giai đoạn mới.