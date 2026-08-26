Giáo dục - Đào tạo Xã Phú Sơn Lâm Hà kiện toàn tổ chức các cơ sở giáo dục Chiều 26/8, UBND xã Phú Sơn Lâm Hà tổ chức Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã và bổ nhiệm chức danh quản lý sau sắp xếp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà đã công bố các quyết định liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp các cơ sở giáo dục; đồng thời trao các quyết định về công tác cán bộ đối với đội ngũ quản lý tại các trường học sau sắp xếp.

Lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà trao các quyết định cho đơn vị sự nghiệp

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà khẳng định, sau khi các quyết định được công bố, UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì thông suốt.

Đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, cần rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đồng chí Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn Lâm Hà cho rằng, Đảng ủy xác định việc sắp xếp các cơ sở giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà đề nghị các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ nhà giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới. Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục của địa phương.