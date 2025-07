Thời sự Xã Tà Đùng phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng vào năm 2030 Xã Tà Đùng (Lâm Đồng) tập trung thực hiện các khâu đột phá, phấn đấu đến năm 2030, kinh tế- xã hội của địa phương phát triển đạt mức bình quân chung của tỉnh.

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Tà Đùng (Lâm Đồng) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 160 đại biểu chính thức đại diện cho 470 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại hội Đại biểu xã Tà Đùng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 160 đại biểu chính thức đại diện cho 470 đảng viên trong toàn xã

Nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp của xã đạt trên 85%. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong nhiệm kỳ thực hiện hơn 110 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham dự Đại hội

Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ được quan tâm. Giai đoạn 2020-2025, toàn xã đầu tư xây dựng được 30 công trình, với tổng vốn đầu tư 72,3 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cơ

Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã không ngừng được đầu tư, nâng cấp, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, giao thương của người dân.

Các đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham dự Đại hội

Tỷ trọng thương mại, dịch vụ của địa phương đạt trên 11%. Lĩnh vực du lịch bước đầu được chú trọng khai thác. Lượng khách hàng năm bình quân đạt khoảng hơn 10.000 lượt. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên được quan tâm thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch.

Đông đảo đảng viên khối lực lượng vũ trang tham dự Đại hội

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn xã được quan tâm. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được ưu tiên đầu tư về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị, phục vụ tốt công tác dạy và học.

Bí thư Đảng bộ xã Tà Đùng Nguyễn Văn Thông trình bày những thuận lợi, khó khăn giai đoạn mới thành lập Đảng bộ xã Tà Đùng

Chính sách an sinh xã hội tại địa phương được chăm lo kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra các điểm nóng.

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị Khóa I

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được Đảng bộ xã quan tâm, tập trung lãnh đạo kiện toàn. Đảng bộ tập trung củng cố tổ chức cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ đó, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở.

Đại biểu Đảng bộ xã Tà Đùng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục chính công

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tà Đùng xác định xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững. Xã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới, từng bước cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp.

Đại biểu tham dự đại hội góp ý Tà Đùng cần nâng cao chất lượng giáo dục thời gian tới

Địa phương tập trung vào hai khâu đột phá là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch phát triển Hồ Tà Đùng trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với truyền thống văn hóa địa phương và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Đến năm 2030, Tà Đùng phấn đấu cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản đạt 68%. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng 24%. Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 8%. Xã Tà Đùng phấn đấu đạt mức bình quân thu nhập đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm tại xã tăng 8%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 1% đến 2% theo tiêu chí mới…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy xã Tà Đùng trong công tác chuẩn bị Đại hội. Mặc dù, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, rất khẩn trương, có sự điều chỉnh, nhưng Đảng bộ vẫn tổ chức Đại hội sớm hơn dự kiến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cấp ủy chính quyền, mặt trận, các tổ chức thành viên xã Tà Đùng phải biết và nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Tà Đùng trong suốt quá trình thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai nhiệm vụ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Tà Đùng có nhiều cơ hội và không gian phát triển mới. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao 2 khâu đột phá của địa phương. Để sớm làm được điều đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ xã cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Đại hội. Địa phương sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- phát triển"

“Với mô hình mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, sát dân, có trách nhiệm với Nhân dân. Cấp ủy chính quyền, mặt trận, các tổ chức thành viên phải biết và nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi cái gì, mong muốn chính đáng cái gì với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp? Khi trả lời được câu hỏi đó, chính quyền mới thực sự hoạt động hiệu quả, mới tạo được tin tưởng của người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tà Đùng là đại hội đầu tiên được tổ chức khi xã Tà Đùng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Đắk Som và Đắk R’Măng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Đảng bộ xã Tà Đùng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả. Địa phương khẩn trương thực hiện đầy đủ, có hiệu quả thẩm quyền của chính quyền cấp xã theo các nghị định phân cấp, phân quyền của Chính phủ.

Xã phối hợp các sở, ngành có liên quan kịp thời điều chỉnh các loại quy hoạch, một cách công khai, minh bạch. Địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười hỏi thăm cán bộ lãnh đạo các xã, phường tham dự Đại hội