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    Xã Tân Hà Lâm Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tiêu biểu

    Thân Thu Hiền 24/07/2026 14:10

    Từ ngày 16/7 đến ngày 24/7, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hà Lâm Hà đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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    Đồng chí Giáp Thị Thủy tặng quà cho bệnh binh 71 -80% Đặng Văn Thụ

    Theo đó, 4 đoàn gồm các đồng chí làm trưởng đoàn: Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Thị Thùy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Tài Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Công Thức, Phó Chủ tịch HĐND xã đã đến thăm, tặng quà 30 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

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    Đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Trinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Khang

    Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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    Đồng chí Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã tặng quà cho bệnh binh 71 - 80% Lê Quang Tài

    Lãnh đạo xã Tân Hà Lâm Hà mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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    Đồng chí Nguyễn Công Thức, Phó Chủ tịch HĐND xã tặng quà cho thương binh Phí Đình Hợi

    Hiện, trên địa bàn xã Tân Hà Lâm Hà có 217 đối tượng là thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

    Thân Thu Hiền Thân Thu Hiền

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          Xã Tân Hà Lâm Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công tiêu biểu
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