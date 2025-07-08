Chính trị Xã Thuận An cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ngày 7/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng để nắm tình hình về công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung định hướng một số nội dung cần thảo luận, làm rõ

Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo báo cáo, xã Thuận An hiện có 96/113 biên chế. Sau 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, địa phương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác tham dự

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện kịp thời và cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Từ 1/7 - 4/8, Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 402 hồ sơ, trong đó có 317 hồ sơ đã giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Nguyễn Tiến Phúc báo cáo nội dung yêu cầu về vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Từ 21 - 22/7, Đảng bộ xã Thuận An đã tiến hành thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức họp phiên thứ 2 để thống nhất trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã các nội dung dự thảo về chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I; chương trình kiểm tra, giám sát; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030... Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I được chú trọng...

Bí thư Đảng ủy xã Thuận An Lê Văn Hoàng trao đổi một số khó khăn của xã về công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng lớn trong giai đoạn hiện nay

Tuy nhiên, xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc chưa bảo đảm, chưa được cấp đầy đủ chữ ký số; khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực hạn chế; hệ thống điều hành văn bản, phần mềm quản lý còn thiếu đồng bộ, chưa liên thông...

Chủ tịch UBND xã Thuận An Phan Bá Tịnh đề xuất quan tâm, tạo điều kiện về con người, cơ sở vật chất để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã kiến nghị sớm bố trí cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công; cấp chữ ký số; hỗ trợ kinh phí hoạt động; hoàn thiện, đồng bộ hệ thống quản lý hồ sơ; tập huấn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng sau sáp nhập...

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã chủ động ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số về quản lý đảng, đảng viên

Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa vận hành, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung yêu cầu, xã Thuận An cần khẩn trương kiện toàn việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp vận hành trôi chảy, hiệu quả

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thời gian qua, do vừa chạy vừa xếp hàng, dẫn đến việc sắp xếp phòng, ban có nơi, có lúc chưa phù hợp, chưa hài hòa. Do đó, địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp năng lực, sở trường, đúng vai thuộc bài.

Việc sắp xếp bộ máy có những lĩnh vực đòi hỏi phải đúng chuyên môn, nhưng có những lĩnh vực có thể làm trái chuyên môn hoặc kiêm nhiệm. Địa phương cần quan tâm, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng, tinh thần, trách nhiệm học hỏi của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cần động viên, chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân để giữ được người tài, người giỏi trong hệ thống, không để chảy máu chất xám.

Đồng chí Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu, giải đáp một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền mà địa phương kiến nghị

Liên quan đến công tác xây dựng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, xã cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, trước hết là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã; các phòng ban và phân công, phân việc, nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời, địa phương cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết rõ ràng, cụ thể.

Đối với những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm được xác định cần có chương trình hành động riêng; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 làm càng sớm càng tốt yêu cầu là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, có kiểm tra, giám sát.

Địa phương cần quan tâm đến các nhiệm vụ khác như việc việc xây dựng trường học khu vực biên giới; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của cán bộ, công chức viên chức; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải ngân vốn đầu tư công...