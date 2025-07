Chính trị Xã Tuyên Quang: Khai thác hiệu quả nguồn lực, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện Rà soát kỹ tiềm năng, lợi thế, xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp; tập trung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi; phát huy hiệu quả nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuyên Quang lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi tặng Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ xã bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trước đây trong quá trình thực hiện sáp nhập và triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới, chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã đã đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí cơ bản đồng tình với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời, đề nghị Đại hội cần căn cứ tiềm năng, lợi thế, các động lực phát triển của địa phương để rà soát, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo khả thi, phát huy lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Quá trình đó, đồng chí đề nghị Đại hội Đảng bộ xã Tuyên Quang thảo luận và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, nhất là trong tập thể Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ xã, làm hạt nhân để xây dựng đoàn kết trong Đảng bộ và các cơ quan của xã; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là những vị trí còn khuyết, thiếu để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“ Xã Tuyên Quang cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Rà soát, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp để tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh

Đồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, các công trình công cộng phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đi đôi với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, gần dân, sát dân, gắn bó với Nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cuối cùng đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường. Phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình camera an ninh. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng công an xã, tổ an ninh tự quản, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, kỷ cương, lành mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hoài Anh bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tuyên Quang sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng xã Tuyên Quang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

