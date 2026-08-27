Giáo dục - Đào tạo Xã vùng sâu Tà Năng sẵn sàng cho năm học mới Bước vào năm học 2026 - 2027 trong bối cảnh vừa duy trì các điểm trường lẻ vừa sắp xếp tinh gọn bộ máy giáo dục, xã vùng sâu Tà Năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ việc kiên cố hóa hạ tầng, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đến việc chăm lo chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số, địa phương đang tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Lãnh đạo xã Tà Năng kiểm tra cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027

Chủ động cơ sở vật chất

Ngay từ những ngày hè, các trường học trên địa bàn xã Tà Năng đã khẩn trương rà soát, tu sửa phòng học, bàn ghế và trang thiết bị dạy học. Theo ông Lê Đình Doãn, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Năng, đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc tu sửa đạt trên 95%, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho con em địa phương học tập. Song song đó, công tác sắp xếp các trường học đang được triển khai đúng kế hoạch.

Toàn xã Tà Năng hiện có 11 điểm trường lẻ. Trong năm học 2026 - 2027, địa phương tiếp tục duy trì các điểm trường này nhằm giúp học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mầm non và trẻ em ở các thôn xa, hạn chế quãng đường đi lại vất vả.

Do đặc thù năm học mới bắt đầu đúng vào thời điểm mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã phối hợp sát sao với các nhà trường kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh trường lớp và các tuyến đường đến trường. Việc rà soát tập trung vào những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, cống ngầm, ngầm tràn để kịp thời khắc phục hoặc gắn biển cảnh báo, rào chắn an toàn. Khi xuất hiện thời tiết bất lợi, xã cùng nhà trường chủ động phân luồng giao thông, thông báo tới phụ huynh, hoặc cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn cho thầy và trò.

Giáo viên trường Tiểu học Chơ Ré làm vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới

“Điều trăn trở lớn nhất của địa phương hiện nay là làm sao để mọi học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa và gia đình khó khăn được tiếp cận giáo dục bình đẳng. Địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến việc duy trì sĩ số còn không ít thách thức. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị dạy học cũng như các chính sách hỗ trợ thiết thực để từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng sâu với các vùng thuận lợi”, ông Lê Đình Doãn, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Năng chia sẻ.

Nỗ lực duy trì sĩ số

Năm học 2026 - 2027, toàn xã Tà Năng có 481 học sinh mầm non, 1.444 học sinh tiểu học và 891 học sinh THCS. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt ấn tượng trên 97%. Để đạt được kết quả này, lực lượng chuyên môn cùng chính quyền cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phối hợp với các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng để vận động phụ huynh không cho con em bỏ học đi rẫy. Đội ngũ giáo viên trên địa bàn về cơ bản đáp ứng tốt chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chỉ còn thiếu cục bộ giáo viên bộ môn Mỹ thuật.

Tại Trường Tiểu học Chơ Ré, không khí chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất. Ông Phan Chí Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chơ Ré cho biết: “Năm học này nhà trường có 682 học sinh, chia làm 21 lớp. Công tác chuẩn bị đến nay đã ổn định, tỷ lệ vận động học sinh ra lớp, đặc biệt là học sinh lớp 1 đạt 100%. Có được điều này là nhờ ngay từ tháng 7/2026, nhà trường đã tổ chức tăng cường dạy tiếng Việt cho 145 em học sinh 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, giúp các em xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và tự tin bước vào năm học mới”.

Công tác chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ sách vở, bảo hiểm y tế được tổng hợp để trao tận tay các em ngay trong ngày khai giảng.

Các trường tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1

Ngoài ngân sách nhà nước, Tà Năng đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa từ các nhà hảo tâm để trao học bổng, xe đạp, đồng phục và dụng cụ học tập... Những món quà thiết thực này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà còn tiếp thêm nghị lực để con chữ tiếp tục nảy mầm trên vùng đất nghèo Tà Năng.