Xabi Alonso chốt thời điểm quyết định tương lai của Mykhaylo Mudryk tại Chelsea Sau khi mãn hạn treo giò 18 tháng, Mykhaylo Mudryk sẽ hội quân cùng Chelsea trong tour du đấu Hè và đứng trước đợt sát hạch quyết định dưới thời HLV Xabi Alonso.

Chelsea chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của Mykhaylo Mudryk ngay trong tháng 8 này. Sau khi hoàn thành án phạt treo giò kéo dài 18 tháng liên quan đến vi phạm doping, tiền đạo cánh 25 tuổi người Ukraine sẽ chính thức hội quân cùng các đồng đội trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Hồng Kông nhằm chứng tỏ năng lực với HLV Xabi Alonso.

Chelsea sẽ sớm có quyết định dành cho Mudryk trong tháng 8 này.

Đợt sát hạch khắt khe dưới thời HLV Xabi Alonso

Theo chuyên gia tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Chelsea hiện chưa đưa ra phương án cố định cho trường hợp của Mudryk. Mọi quyết định giữ chân hay để anh ra đi đều phụ thuộc hoàn toàn vào màn thể hiện của cầu thủ này trên sân tập và các trận giao hữu sắp tới.

HLV Xabi Alonso sẽ trực tiếp theo dõi sát sao quá trình rèn luyện của Mudryk xuyên suốt tháng 8 nhằm đánh giá mức độ tương thích của anh với hệ thống chiến thuật mới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn kiểm chứng xem liệu tố chất tốc độ và khả năng tạo đột biến của ngôi sao người Ukraine có còn đáp ứng được tiêu chuẩn vận hành cường độ cao tại Stamford Bridge hay không.

Thử thách lớn nhất đối với cầu thủ sinh năm 2001 nằm ở cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu đỉnh cao sau quãng nghỉ dài. Dù án cấm thi đấu ban đầu lên đến 4 năm đã được giảm xuống còn 18 tháng và Mudryk liên tục duy trì các bài tập thể lực cá nhân, việc lấy lại phong độ ở môi trường bóng đá đỉnh cao vẫn là một bài toán không dễ lời giải.

Hai kịch bản trên bàn đàm phán của Chelsea

Đứng trước tình hình hiện tại, ban lãnh đạo Chelsea đang cân nhắc hai hướng đi chính cho tương lai của tiền đạo cánh 25 tuổi:

Giữ lại đội hình chính: Sử dụng Mudryk như một phương án tấn công chiến thuật từ băng ghế dự bị nhờ khả năng xé gió bứt tốc.

Sử dụng Mudryk như một phương án tấn công chiến thuật từ băng ghế dự bị nhờ khả năng xé gió bứt tốc. Đem cho mượn: Tạo điều kiện cho anh gia nhập một đội bóng khác để tích lũy lại số phút thi đấu thực tế và lấy lại sự tự tin.

Sự xuất hiện của các nhân tố mới cùng tính cạnh tranh khốc liệt trên hàng công Chelsea đòi hỏi Mudryk phải thể hiện quyết tâm tối đa trong chuyến du đấu châu Á. Quyết định cuối cùng từ HLV Xabi Alonso và ban lãnh đạo đội bóng sẽ được đưa ra ngay trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa, định đoạt bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp của tuyển thủ Ukraine.