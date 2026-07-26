Xabi Alonso gạch tên 3 ngôi sao, trao cơ hội cho thần đồng Estevao trong danh sách du đấu của Chelsea HLV Xabi Alonso chốt danh sách 27 cầu thủ Chelsea du đấu hè 2026 với nhiều bất ngờ. Trong khi bộ đôi trung vệ bị gạch tên, thần đồng Estevao tái xuất ấn tượng.

HLV Xabi Alonso vừa chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ Chelsea tham dự chuyến du đấu tiền mùa giải 2026 tại Australia và châu Á. Chuyến đi này không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của quá trình tái thiết đầy tham vọng tại Stamford Bridge, mà còn gửi đi những thông điệp vô cùng mạnh mẽ về mặt nhân sự của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Alonso đang có nhiệm vụ tái thiết Chelsea. Ảnh: Getty.

Cơn đau đầu chiến thuật từ những sự vắng mặt đáng tiếc

Ngay sau khi danh sách được công bố, sự thiếu vắng của một số gương mặt mới đã lập tức thu hút sự chú ý. Tân binh Emmanuel Emegha, người đã nổ súng trong cả hai trận giao hữu kín gần nhất, buộc phải ở lại trung tâm huấn luyện Cobham do dính chấn thương gân kheo. Trong khi đó, tài năng trẻ Geovany Quenda cũng gặp phải một vấn đề nhỏ ở buổi tập cuối cùng.

Dù Quenda có khả năng sẽ di chuyển sang hội quân muộn, việc thiếu vắng cả hai nhân tố này trong giai đoạn khởi động chắc chắn mang đến không ít tổn thất cho HLV Xabi Alonso trong việc thử nghiệm các phương án nhân sự và lắp ghép đội hình.

Sự trở lại của Estevao và luồng gió mới mang tên Marco Palestra

Bên cạnh những nỗi lo về chấn thương, danh sách của Chelsea vẫn sở hữu những điểm sáng rất đáng chờ đợi. Bộ đôi tấn công Cole Palmer và Joao Pedro sẽ là hạt nhân trong lối chơi của "The Blues" tại Sydney và Tokyo. Đáng chú ý nhất chính là sự tái xuất của thần đồng Estevao. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã cho thấy tiến trình hồi phục thần kỳ sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 4.

Estevao kịp góp mặt cho chuyến du đấu. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Marco Palestra – bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Xabi Alonso – cũng mang lại sự kỳ vọng lớn. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo nên luồng sinh khí mới và gia tăng tính đột phá cho hành lang cánh của Chelsea.

Cơ hội vàng cho các tài năng trẻ từ lò Cobham

Do nhiều trụ cột được nghỉ ngơi thêm sau kỳ World Cup 2026, HLV Xabi Alonso đã điền tên tới 10 cầu thủ trưởng thành từ học viện Cobham. Trong số này, Landon Emenalo là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Con trai của cựu Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã thể hiện phong độ ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái trong các trận đấu tập.

Sau khi Marc Cucurella chính thức chuyển sang khoác áo Real Madrid, vị trí hậu vệ cánh trái của Chelsea đang để trống. Đây sẽ là thời cơ không thể tốt hơn để Landon Emenalo ghi điểm trực tiếp với ban huấn luyện trước khi câu lạc bộ mang về thêm phương án bổ sung.

Tương tự, khu vực trung tuyến của Chelsea cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự khi Andrey Santos đã chuyển tới Man Utd, còn Moises Caicedo và Enzo Fernandez vẫn đang trong giai đoạn nghỉ phép. Màn trình diễn của bộ đôi trẻ Reggie Walsh và Reggie Watson tại Australia tới đây sẽ trực tiếp quyết định việc họ được giữ lại đội một hay tiếp tục được mang đi cho mượn tích lũy kinh nghiệm.

Thông điệp thanh lý cứng rắn và kế hoạch nhân sự mới

Ở chiều ngược lại, chuyến du đấu lần này cũng phác họa rõ nét những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Bộ đôi trung vệ Axel Disasi và Benoit Badiashile hoàn toàn bị gạch tên, trong bối cảnh Chelsea đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chiêu mộ Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Tiền đạo trẻ Marc Guiu cũng chịu chung số phận khi không thể cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Chuyến du đấu hè 2026 không chỉ là đợt thử nghiệm đơn thuần, mà sẽ là thước đo chính xác nhất cho quyết tâm thanh lý và tái thiết toàn diện Chelsea dưới triều đại Xabi Alonso.