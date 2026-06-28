Xabi Alonso muốn đưa Granit Xhaka về Chelsea: Phá vỡ giới hạn tuổi tác vì ngôi sao 34 tuổi HLV Xabi Alonso thúc đẩy Chelsea chiêu mộ Granit Xhaka từ Sunderland nhằm bổ sung tố chất thủ lĩnh và kinh nghiệm trận mạc cho đội hình trẻ tại Stamford Bridge.

Chelsea đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược nhân sự dưới thời tân HLV Xabi Alonso. Thay vì trung thành tuyệt đối với chính sách ưu tiên các tài năng trẻ tiềm năng, The Blues đang tích cực xem xét kế hoạch chiêu mộ Granit Xhaka từ Sunderland trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Động thái này không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn trong tư duy quản trị của đội bóng thành London.

Xhaka lọt tầm ngắm Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Cú hích từ Xabi Alonso và sự tái hợp được chờ đợi

Theo nguồn tin độc quyền từ ESPN, chính tân thuyền trưởng Xabi Alonso là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rất rõ giá trị của Xhaka sau thời gian cả hai cùng làm việc tại Bayer Leverkusen. Alonso tin rằng sự hiện diện của cậu học trò cũ sẽ mang lại tố chất thủ lĩnh và bản lĩnh cần thiết cho một phòng thay đồ đang thừa tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm tại Stamford Bridge.

Tiền vệ người Thụy Sĩ hiện đảm nhiệm vai trò thủ quân tại Sunderland và vẫn còn thời hạn hợp đồng đến năm 2028. Ở mùa giải gần nhất, tuyển thủ lão tướng này là nhân tố chủ chốt ở khu trung tuyến sau khi cập bến đội bóng vùng Đông Bắc với mức giá 17,2 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Xhaka vẫn duy trì được nền tảng thể lực và khả năng điều tiết trận đấu ở mức cao nhất.

Khúc mắc trên bàn đàm phán

Dù Xabi Alonso rất khao khát có được sự phục vụ của Xhaka, Chelsea dự kiến sẽ không chấp nhận chi ra một khoản phí chuyển nhượng quá lớn. Lý do chính nằm ở độ tuổi của tiền vệ này; cựu sao Arsenal sẽ chính thức bước sang tuổi 34 vào tháng 9 tới. Đây là một rào cản đáng kể đối với cấu trúc tài chính mà giới chủ Chelsea đã xây dựng trong những năm qua.

Ngược lại, Sunderland kiên quyết không muốn bán rẻ thủ lĩnh của mình. Tầm ảnh hưởng của Xhaka tại Stadium of Light là quá lớn, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đội bóng vùng Đông Bắc hiểu rằng việc thay thế một quân bài quan trọng như ngôi sao người Thụy Sĩ trong bối cảnh hiện tại là vô cùng khó khăn.

Sự thay đổi chiến lược tại Stamford Bridge

Bản thân Granit Xhaka được cho là khá cởi mở trước cơ hội quay trở lại London, nơi ông đã có nhiều năm gắn bó trong màu áo Arsenal. Tuy nhiên, cuộc đàm phán về mức phí giữa hai câu lạc bộ dự báo sẽ gặp rất nhiều khúc mắc và kéo dài. Khả năng thành công của thương vụ phụ thuộc lớn vào mức độ nhượng bộ của Sunderland trên bàn đàm phán.

Nếu thương vụ này hoàn tất, Chelsea sẽ chính thức phá vỡ cấu trúc tuyển dụng cầu thủ trẻ vốn đã trở thành thương hiệu của họ. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Xabi Alonso đang được trao toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn để phục vụ mục tiêu đưa The Blues trở lại top đầu Ngoại hạng Anh một cách nhanh nhất có thể.