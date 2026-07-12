Xabi Alonso quyết tâm đưa Alvaro Carreras về Chelsea: Real Madrid đối mặt bài kiểm tra 50 triệu Euro Vị thuyền trưởng Chelsea xem Alvaro Carreras là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án tại Stamford Bridge. Dù cầu thủ muốn ở lại Bernabeu, viễn cảnh đá chính thường xuyên đang vẫy gọi anh tới London.

Kể từ khi tiếp quản "chiếc ghế nóng" tại Stamford Bridge, HLV Xabi Alonso đã không giấu giếm tham vọng xây dựng một đội hình trẻ trung và giàu sức chiến đấu. Trong kế hoạch dài hạn đó, Alvaro Carreras nổi lên như mục tiêu ưu tiên hàng đầu để củng cố hành lang cánh trái của Chelsea.

Chelsea đặt Alvaro Carreras vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images

Dự án của Xabi Alonso và niềm tin vào học trò cũ

Theo báo cáo từ Tribuna, Xabi Alonso đánh giá rất cao năng lực của hậu vệ đồng hương. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Carreras sở hữu những tố chất lý tưởng để vận hành sơ đồ chiến thuật mà ông đang áp dụng tại Chelsea. Sự am hiểu về triết lý bóng đá của Alonso giúp Carreras trở thành lựa chọn không thể phù hợp hơn cho dự án phát triển tại London.

Dù Real Madrid đã đưa ra thông báo chính thức rằng hậu vệ này "không phải để bán", nhưng thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những bất ngờ. Các nguồn tin chỉ ra rằng Chelsea sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 50 triệu Euro. Đây được xem là mức giá đủ sức nặng để khiến ban lãnh đạo "Kền kền trắng" phải cân nhắc lại lập trường cứng rắn của mình.

Bài toán nhân sự tại Santiago Bernabeu

Hiện tại, tình thế của Alvaro Carreras tại Real Madrid đang trở nên phức tạp. Sự xuất hiện của Marc Cucurella đã đẩy cuộc cạnh tranh vị trí hậu vệ trái lên mức cao nhất. Ở mùa giải vừa qua, Carreras đã phải rất vất vả để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Việc Real Madrid vừa bán Fran Garcia trong mùa hè này càng khiến đội bóng Hoàng gia thận trọng hơn trong việc để thêm một nhân sự ở hàng phòng ngự ra đi.

Về phía cá nhân cầu thủ, Carreras được cho là vẫn muốn tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu sau khi mới gia nhập đội bóng vào năm ngoái. Anh tin rằng bản thân vẫn đủ khả năng khẳng định vị trí dù hiện tại chỉ được xem là phương án dự phòng cho Cucurella. Tuy nhiên, rào cản về thời gian thi đấu có thể là yếu tố then chốt làm thay đổi quyết định của hậu vệ này trong tương lai gần.

Cơ hội khẳng định vị thế tại Ngoại hạng Anh

Khác với vai trò dự bị tại Tây Ban Nha, nếu gia nhập Chelsea, Carreras gần như chắc chắn sẽ được Xabi Alonso trao suất đá chính. Tại Stamford Bridge, anh sẽ có môi trường lý tưởng để phát triển tối đa tiềm năng dưới sự dẫn dắt của một HLV hiểu rõ năng lực của mình. Trong bối cảnh Chelsea đang cần một luồng gió mới bên hành lang cánh, sự góp mặt của Carreras có thể là bước ngoặt quan trọng cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn còn dài, và cuộc đấu trí giữa Chelsea và Real Madrid trên bàn đàm phán hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính. Quyết tâm của Xabi Alonso liệu có đủ để phá vỡ sự kiên định của đội bóng Hoàng gia vẫn là một dấu hỏi lớn đang chờ lời giải đáp.