Xabi Alonso và bài kiểm tra sinh tồn dành cho 4 ngôi sao đắt giá tại Chelsea HLV Xabi Alonso bắt đầu chiến dịch tinh giản lực lượng tại Chelsea trong chuyến du đấu hè 2026, buộc Nicolas Jackson, Liam Delap, Wesley Fofana và Jamie Gittens phải nỗ lực giữ vị trí.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso tại Stamford Bridge đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tái thiết toàn diện. Trong bối cảnh không có vé tham dự cúp châu Âu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đối mặt với nhiệm vụ bắt buộc: tinh giản bộ máy, cắt giảm quỹ lương và xây dựng cấu trúc chiến thuật tối ưu. Chuyến du đấu hè 2026 chính là cuộc kiểm tra gắt gao nhất, nơi các ngôi sao đắt giá phải chứng minh giá trị hoặc đối mặt với nguy cơ bị thanh lý.

Alonso sẽ thanh lọc nhân sự ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Việc ban lãnh đạo The Blues chiêu mộ bom tấn Morgan Rogers càng làm gia tăng áp lực lên những nhân tố hiện tại. Đối với một số cái tên, các trận giao hữu sắp tới không đơn thuần là khởi động thể lực, mà là cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp tại Tây London.

Tương lai bất định của Nicolas Jackson và Liam Delap

Trên hàng công, Nicolas Jackson đang đứng trước khúc ngoặt lớn. Tiền đạo 25 tuổi người Senegal trở lại Chelsea sau thời gian cho mượn tại Bayern Munich. Dù ghi được 11 bàn thắng tại Đức, con số này chưa đủ để thuyết phục đại diện Bundesliga kích hoạt điều khoản mua đứt. Hiện tại, Chelsea sẵn sàng bán Jackson với mức giá khoảng 65 triệu bảng, trong đó Aston Villa là đội bóng tỏ ra quan tâm trong quá trình đàm phán các thương vụ liên quan đến Morgan Rogers và Alejandro Garnacho.

Jackson có tương lai bất định. Ảnh: Getty.

Dù sở hữu khả năng di chuyển thông minh sau lưng hàng thủ đối phương – yếu tố Chelsea đang thiếu – Jackson vẫn gặp khó khăn trong việc giành lại niềm tin từ người hâm mộ. Tương tự, Liam Delap cũng đối mặt với một mùa hè mang tính sống còn. Cập bến Stamford Bridge với mức phí 30 triệu bảng sau phong độ ấn tượng 12 bàn thắng cho Ipswich Town, tiền đạo này lại trải qua mùa giải ra mắt thất vọng.

Chấn thương dai dẳng và vấn đề kỷ luật khiến Delap chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn trên mọi đấu trường. Dù từng có khoảnh khắc lóe sáng trong chiến thắng 3-0 trước Barcelona tại Champions League, anh vẫn không thể chiếm được sự tin tưởng từ HLV Maresca lẫn HLV Liam Rosenior. Trong bối cảnh hàng công Chelsea trở nên chật chội với Joao Pedro, Marc Guiu, tân binh Emmanuel Emegha và Nicolas Jackson, Delap buộc phải thể hiện sự vượt trội ngay lập tức nếu không muốn bị gạt ra khỏi kế hoạch.

Hàng phòng ngự và bài toán thử thách dành cho Wesley Fofana

Ở tuyến dưới, Xabi Alonso đang thúc đẩy kế hoạch nâng cấp lực lượng, khiến khu vực trung vệ rơi vào tình trạng dư thừa nhân sự. Ngoại trừ Levi Colwill được đảm bảo tương lai, mọi trung vệ còn lại đều nằm trong danh sách có thể bị thanh lý. Wesley Fofana là trường hợp điển hình cho sự hoài nghi này.

Hậu vệ người Pháp phải chứng minh giá trị với Alonso. Ảnh: Getty.

Từng ngốn của Chelsea 70 triệu bảng khi chiêu mộ từ Leicester City, trung vệ người Pháp vẫn chưa đáp ứng được mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Bên cạnh tiền sử chấn thương, Fofana còn vướng vào những rắc rối ngoài sân cỏ như án phạt cấm lái xe. Tuy nhiên, nếu Alonso vận hành hệ thống 3 trung vệ, cơ hội cạnh tranh vẫn mở ra với Fofana, miễn là anh chứng minh được sự ổn định về cả phong độ lẫn thể trạng.

Jamie Gittens và cuộc chiến khốc liệt ở hành lang cánh

Ở vị trí chạy cánh, Jamie Gittens chịu áp lực không kém. Bản hợp đồng trị giá 48,5 triệu bảng từ Borussia Dortmund gần như bị lãng quên trong mùa giải trước khi chỉ có 5 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh trước khi dính chấn thương gân kheo vào tháng 2.

Mặc dù đã bình phục hoàn toàn và ghi bàn trong trận giao hữu kín với Crawley, cơ hội đá chính của Gittens đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự hiện diện của tân binh Morgan Rogers cùng sự trở lại của Estevao Willian. Tour du đấu hè 2026 vì thế trở thành đòn bẩy quyết định để tiền vệ người Anh chứng tỏ năng lực với HLV Xabi Alonso.