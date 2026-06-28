Xác định 16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026: Nhánh đấu tử thần và viễn cảnh chung kết trong mơ Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với những kịch bản khó lường, đẩy Bồ Đào Nha vào nhánh đấu đầy rẫy "ông lớn" châu Âu, trong khi Argentina rộng cửa tiến sâu nhờ lộ trình thuận lợi.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức hạ màn, phác thảo nên một bản đồ knock-out đầy kịch tính. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào sự phân cực giữa hai nhánh đấu, nơi những toan tính chiến thuật và cả sự nghiệt ngã của định mệnh có thể dẫn đến một trận chung kết lịch sử giữa hai huyền thoại đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào kịch bản tuyển Argentina của Lionel Messi chạm trán tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: BBC Sport.

Bồ Đào Nha và "nhánh đấu tử thần" tại châu Âu

Cristiano Ronaldo và các đồng đội vừa trải qua một phen hú vía khi bị Colombia cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận cuối bảng K. Kết quả này không chỉ khiến "Selecao châu Âu" đánh mất ngôi đầu bảng mà còn trực tiếp đẩy họ vào một hành trình đầy chông gai tại nhánh đấu phía trên.

Thử thách đầu tiên của Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội sẽ là Croatia – đội bóng sở hữu hàng tiền vệ lão luyện dẫn dắt bởi Luka Modric. Nếu vượt qua được đại diện vùng Balkan, con đường phía trước của Ronaldo vẫn cực kỳ mịt mù. Họ có thể phải đụng độ đương kim vô địch EURO – Tây Ban Nha ở vòng 1/16, trước khi nghĩ đến những cuộc chạm trán tiềm năng với các "gã khổng lồ" như Pháp, Đức hay Hà Lan tại bán kết.

Tại nhánh này, tuyển Đức sẽ đối đầu với Paraguay, trong khi Pháp so tài cùng Thụy Điển. Sự tập trung của các cường quốc bóng đá châu Âu tại đây biến nhánh đấu phía trên trở thành một cuộc thanh trừng nội bộ khốc liệt trước khi tìm ra cái tên xứng đáng nhất cho trận chung kết.

Toàn cảnh 16 cặp đấu và nhánh đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Yahoo Sports.

Cơ hội vàng cho Argentina và vũ điệu Samba

Trái ngược với sự khắc nghiệt mà Bồ Đào Nha phải đối mặt, nhà đương kim vô địch Argentina dường như đang được định mệnh mỉm cười. Với ngôi nhất bảng, Lionel Messi và các đồng đội chỉ phải gặp Cape Verde – đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup – ở vòng 32 đội.

Lộ trình tiến vào bán kết của La Albiceleste được đánh giá là khá bằng phẳng khi các đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8 chỉ là Australia hoặc Ai Cập. Phải đến vòng bán kết, Argentina mới thực sự đối mặt với thử thách cực đại khi có khả năng chạm trán Brazil hoặc Anh.

Về phía Brazil, Vinicius Jr và các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình knock-out bằng cuộc đối đầu với đại diện châu Á Nhật Bản. Nếu duy trì đúng phong độ, kịch bản về một trận siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina tại bán kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công rực lửa tại nhánh dưới.

Kịch bản cho trận chung kết trong mơ

Dù chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng việc hai siêu sao vĩ đại nhất thế kỷ 21 nằm ở hai nhánh đấu khác nhau đã mở ra cơ hội cho một kịch bản điên rồ nhất: Messi đối đầu Ronaldo trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp quốc tế tại chung kết World Cup 2026.

Để điều này xảy ra, Bồ Đào Nha cần phải thể hiện bản lĩnh thép để vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ tại châu Âu, trong khi Argentina cần duy trì sự ổn định để bảo vệ ngôi vương. Đây không chỉ là cuộc chiến cho danh hiệu vô địch thế giới, mà còn là lời kết hoàn hảo cho một kỷ nguyên bóng đá kéo dài hai thập kỷ.