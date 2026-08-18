Xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu

Ông bà của ông Đức Duy (Hà Nội) có 1 thửa đất sử dụng ổn định từ năm 1950, ông bà chia cho 3 người con bằng miệng và đã xây 3 nhà từ năm 1995. Giờ 3 hộ gia đình của 3 người con vẫn đang sinh sống trên mảnh đất này.

Ông Duy hỏi, nay gia đình ông muốn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì hạn mức đất ở có được tính riêng cho từng hộ không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

Việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất tại Điều 141 của Luật Đất đai.

Tại khoản 5 Điều 141 của Luật Đất đai quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện, tập quán tại địa phương quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Ban hành Quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội, theo đó tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời để ông được biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định của pháp luật.