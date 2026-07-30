Công ty của ông Việt Hồng (TPHCM) đang thực hiện gói thầu lập định mức kinh tế - kỹ thuật công tác vận hành và bảo trì nhà máy xử lý nước thải.

Khi lập đơn giá nhân công theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 13/2018/TT-BXD thì Sở Xây dựng chỉ tính mức lương đóng BHXH bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở, không cho tính phần hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm. Ông Hồng hỏi, tính như vậy có phù hợp với quy định pháp luật về lao động không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, chi phí BHXH thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động được xác định theo quy định pháp luật.

Đề nghị ông căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định việc xác định đơn giá nhân công trong công tác vận hành và bảo trì Nhà máy xử lý nước thải có thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư nêu trên hay không. Trường hợp thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH thì căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:

(a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

(b) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, chưa thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động;

(c) Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Đề nghị ông Hồng căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc liên quan đến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được thông tin cụ thể.



