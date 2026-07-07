Xác định đóng BHXH theo số ngày làm việc

Bà Phạm Thị Ngân (Quảng Ninh) hỏi, người lao động làm việc dưới 14 ngày trong tháng, tổng tiền lương trước thuế (chưa trừ BHXH và chi phí khác) lớn hơn mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH thì tháng đó công ty có phải đóng BHXH cho người lao động không? Nếu trừ khoản BHXH, thực nhận của người lao động lại nhỏ hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Ví dụ: Tháng 3/2026, công nhân làm việc 08 ngày, lương trước thuế là 2.875.697 đồng, lương thực nhận sau trừ BHXH và các chi phí khác là 2.192.597 đồng thì căn cứ vào số ngày làm việc không hưởng lương để xác định có phải đóng BHXH không? Hay cần cả số ngày làm việc và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại khoản 5 và khoản 6 Điều 33 Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) quy định:

5. Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất...

... 6. Trường hợp trong tháng đầu làm việc hoặc trong tháng đầu trở lại làm việc mà người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên thì vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó".

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp bà hỏi, do người lao động nghỉ việc và có số ngày không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng (cụ thể làm việc 08 ngày), nên công ty và người lao động không phải đóng BHXH tháng 3/2026. Việc xác định có đóng BHXH hay không trong trường hợp này căn cứ vào số ngày làm việc không hưởng lương, không phụ thuộc vào việc tiền lương thực nhận của những ngày làm việc đó cao hơn hay thấp hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận đóng BHXH cho tháng đó theo quy định tại khoản 5 Điều 33 nêu trên, thì căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất trước khi nghỉ.

Trường hợp trong tháng đầu làm việc hoặc trong tháng đầu trở lại làm việc, nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên, thì vẫn phải đóng BHXH của tháng đó.