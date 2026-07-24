Dự án đầu tư thuộc nhóm III không thuộc trường hợp dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và không thuộc đối tượng phải có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2025, thì:

"2. Trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, trừ dự án đầu tư theo Luật Đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, dự án đầu tư sau đây phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này:

a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;

b) Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ".

Ông Trần Phương (Quảng Ninh) đang xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án không sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao. Theo phân loại nhóm dự án theo Luật Bảo vệ môi trường, dự án của ông Phương là dự án đầu tư nhóm III - Dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Ông Phương hỏi, vậy dự án nhóm III - dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có phải là dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ tiêu chí về môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, các dự án đầu tư được phân thành nhóm I, II, III và IV, trong đó dự án đầu tư nhóm I và nhóm II là các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao và dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Theo thông tin cung cấp thì dự án đầu tư của ông thuộc nhóm III, như vậy không thuộc trường hợp dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và không thuộc đối tượng phải có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.