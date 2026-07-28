Xác định đúng thế mạnh nổi trội để du lịch phát triển
Các địa phương phía Tây Lâm Đồng xác định đúng thế mạnh nổi trội là cơ sở vững chắc để đầu tư đúng cho du lịch phát triển
Nhiều lợi thế nổi trội
Cư Jút, xã giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk có quốc lộ 14 đi qua và chỉ cách trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chưa đầy 20 km. Với những lợi thế về tự nhiên và lịch sử nhờ các buôn, bon của người dân tộc tại chỗ là điểm mạnh cho chuỗi giá trị du lịch. Hay xã có sông Sêrêpốk bao quanh một phần địa hình mang đến cho Cư Jút những loài cá đặc sản như: cá lăng, cá mõm trâu, cá bống. Cư Jút có hồ Trúc nằm giữa khu dân tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp với mặt nước trong xanh và hệ sinh thái đa dạng.
Hay điểm đến khác là thác Trinh Nữ với ghềnh thác có đoạn hiền hòa có đoạn hung dữ với đá, nước cuồn cuộn. Người dân địa phương kể lại về cái tên của thác Trinh Nữ được bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian. Họ kể về tình yêu của một thiếu nữ bản địa. Vì tình yêu trắc trở, cô đã gieo mình xuống dòng nước để giữ trọn tình yêu. Cảm động trước hành động của cô gái, người dân quanh vùng đã đặt tên thác là Trinh Nữ.
Bao trùm toàn bộ không gian, Cư Jút nằm trọn trong khu vực thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nên có nhiều thế mạnh cạnh tranh cho chuỗi giá trị du lịch. Cư Jút đã có các điểm dừng chân như: điểm dừng chân cầu 14, thác Trinh Nữ. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc, vùng miền. Một số lễ hội của dân tộc Êđê ở buôn Nui và buôn Buôr đã được phục dựng như: Lễ mừng lúa mới. Cư Jút hiện đang sở hữu di sản thế giới được UNESCO công nhận là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Theo ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, địa phương đang kêu gọi thu hút đầu tư dự án Du lịch sinh thái Hồ Trúc. Dự án quy mô diện tích đất 22,52 ha, vốn đầu tư dự kiến 350 - 500 tỷ đồng. Địa phương thu hút đầu tư mở rộng dự án Du lịch thác Trinh Nữ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ du lịch bền vững.
Để du lịch phát triển
Để thu hút các nhà đầu tư, lãnh đạo xã Cư Jút cho biết, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, ổn định thị trường. Theo đó, địa phương kịp thời nắm thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp, những khó khăn của doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh bền vững.
Tương tự, xã Tà Đùng cũng có những lợi thế hiếm nơi nào cạnh tranh được. Điển hình hệ thống đảo lớn nhỏ nhân tạo từ hồ thủy điện, đỉnh núi Tà Đùng, thác trên núi trong Vườn quốc gia Tà Đùng với hệ sinh thái đa dạng, nguyên sơ. Không chỉ có cảnh quan, khu vực này còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào M'nông, Mạ, K'ho cùng cộng đồng người Mông, tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng.
Hiện nay, cùng với nội lực địa phương, UBND tỉnh đang huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển thông qua việc áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ngày càng đồng bộ, hiện đại.
Liên quan đến cơ sở cho du lịch Tà Đùng cất cánh, ông Phan Văn Sinh - Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng kỳ vọng: Khi hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng sẽ giảm thời gian di chuyển của du khách trên hành trình biển xanh Phan Thiết đến xứ hoa Đà Lạt, qua hồ Tà Đùng, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đại ngàn khám phá thiên nhiên hoang sơ. "Hồ Tà Đùng với hơn 40 hòn đảo giữa mặt nước xanh biếc được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên", trở thành điểm đến hấp dẫn cho du lịch sinh thái khó nơi nào sánh được”, ông Sinh tâm đắc.
Quyết định về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 khẳng định, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chất lượng cao, bền vững, hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả lợi thế tổng hợp “biển - cao nguyên - sinh thái - công viên địa chất”. Từ đó mục tiêu sớm xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của quốc gia và khu vực.
Tổ chức không gian du lịch theo cấu trúc liên kết cao nguyên - địa chất - duyên hải, hình thành các cụm và hành lang du lịch liên hoàn; trong đó hình thành 3 khu vực phát triển lớn, phía Tây tỉnh là: khu vực Gia Nghĩa - Tà Đùng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, địa chất, thám hiểm. Việc các địa phương xác định được các thế mạnh gắn với những nội dung của quy hoạch phát triển du lịch tỉnh sẽ là cơ hội lớn cho du lịch các địa phương sôi động.
Quyết định về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 xác định, tổ chức không gian du lịch theo cấu trúc liên kết cao nguyên - địa chất - duyên hải, hình thành các cụm và hành lang du lịch liên hoàn; trong đó hình thành 3 khu vực phát triển lớn, phía Tây tỉnh là: khu vực Gia Nghĩa - Tà Đùng phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, địa chất, thám hiểm.