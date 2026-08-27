Xác định hệ số chi phí quản lý dự án

Ông Tuyết Đông công tác tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ được UBND tỉnh thành lập và là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, được Sở Xây dựng giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án A sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Đơn vị của ông Đông trực tiếp quản lý dự án (không thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án). Thời điểm phê duyệt dự án là năm 2025.

Theo quy định tại điểm 1.4 mục 1 chương I phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm 2 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024):

"1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

… 1.4. Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án (không thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án) theo hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ thì chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8".

Ông Đông hỏi, theo quy định nêu trên hệ số chi phí quản lý dự án đối với dự án A được xác định là k = 0,8 hay k = 1,0?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm 2 Phụ lục V Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định rõ: "Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án… và điều chỉnh với hệ số k = 0,8".

Từ ngày 01/7/2026, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, các Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 217/2026/NĐ-CP ngày 16/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng đã có hiệu lực, đề nghị ông nghiên cứu các quy định chuyển tiếp để áp dụng theo quy định.