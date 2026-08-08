Xác định loại đất theo Giấy chứng nhận, không theo hiện trạng

Gia đình bà Vì Thị Giang (Điện Biên) có thửa đất tự khai hoang, được cấp Giấy chứng nhận với mục đích là đất trồng lúa, Giấy chứng nhận có thời hạn đến năm 2000. Năm 2015, gia đình tự hạ mặt bằng để đào ao thả cá (không có sự can thiệp của chính quyền địa phương).

Đến năm 2023, gia đình bà Giang không thả cá mà quay lại canh tác lúa (chưa khôi phục mặt bằng) trồng trong ao.

Bà Giang hỏi, đến thời điểm hiện tại, thửa đất đó được xác định là loại đất gì?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về việc xác định loại đất của thửa đất, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2024, việc xác định loại đất đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được căn cứ vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo thông tin bà cung cấp, thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Do đó, đến thời điểm hiện tại, thửa đất nêu trên được xác định là đất trồng lúa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Việc gia đình tự hạ thấp mặt bằng, đào ao thả cá từ năm 2015 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 và điểm a khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024) là chưa bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2024.

Về hiện trạng sử dụng đất và trách nhiệm khôi phục lại tình trạng của đất, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024, việc chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Theo quy định tại Điều 182 Luật Đất đai năm 2024 và quy định chi tiết tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa, người sử dụng đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa nhưng phải bảo đảm không làm mất đi các điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại, không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa và phải đăng ký với UBND cấp xã nơi có đất.

Việc gia đình đã quay lại canh tác lúa từ năm 2023 là phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do chưa khôi phục lại mặt bằng nên hiện trạng thửa đất chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với đất trồng lúa; gia đình có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn sử dụng đất, theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này. Đối với trường hợp này, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã hết hiệu lực thi hành).

Đến nay, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai năm 2024, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất trồng cây hằng năm (trong đó có đất trồng lúa) trong hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật Đất đai năm 2024 là 50 năm; khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Do nội dung bà cung cấp chưa đầy đủ thông tin về hồ sơ địa chính và hiện trạng cụ thể của thửa đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn khôi phục lại mặt bằng và giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện.