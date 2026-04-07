Xác định ngày hoàn thành đối với hợp đồng tương tự

Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

Ông Huỳnh Tấn Tài (TPHCM) đề nghị được hướng dẫn về cách xác định ngày hoàn thành trong hợp đồng tương tự theo Mẫu số 04A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Thực tế phát sinh trường hợp hợp đồng có thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày ký, nhưng có thể hoàn thành sớm hoặc nghiệm thu, thanh lý muộn hơn so với thời hạn.

Ông Tài hỏi, ngày hoàn thành trong hợp đồng tương tự được xác định là ngày kết thúc theo thời hạn hợp đồng, hay là ngày nghiệm thu, thanh lý thực tế?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 11 Bảng số 01 Chương III Mẫu EHSMT gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý.

Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

Theo đó việc xác định hợp đồng hoàn thành được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, chủ đầu tư.