Xác định nguồn gốc đất khi công nhận đất ở

Bà Nguyễn Thanh Tuyền có 350 m² đất, được cấp Giấy chứng nhận năm 2010, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ người khác và được ghi nhận nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng được công nhận như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo hiện trạng, trên đất có 01 căn nhà diện tích khoảng 50 m² do chủ sử dụng trước xây dựng khoảng năm 2005 (trước thời điểm bà Tuyền nhận chuyển nhượng). Giấy chứng nhận của chủ trước được cấp năm 1997.

Nay bà làm thủ tục đăng ký biến động để được công nhận phần diện tích 50 m² đang sử dụng làm đất ở theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích nhưng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.

Bà Tuyền hỏi, sau khi được công nhận mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích 50 m² nêu trên thì nguồn gốc sử dụng đất của phần diện tích này trên Giấy chứng nhận được xác định là: nhận chuyển nhượng được công nhận như giao đất có thu tiền sử dụng đất hay công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Trường hợp phần đất ở do chủ sử dụng trước xây dựng vi phạm nhưng bà Tuyền là người nhận chuyển nhượng hợp pháp sau đó thì việc xác định nguồn gốc sử dụng đất có căn cứ theo nguồn gốc của người đang sử dụng đất hay theo hiện trạng vi phạm trước đây?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm do mình gây ra theo quy định.

Trường hợp bên chuyển quyền là tổ chức đã giải thể, phá sản, cá nhân đã chết không có người thừa kế hoặc chuyển đi nơi khác mà được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm không xác định được địa chỉ và không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì bên nhận chuyển nhượng không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do bên chuyển quyền gây ra.

Bên nhận chuyển quyền bị xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm do mình gây ra (nếu có).

Như vậy, theo phản ánh của bà, thì thuộc trường hợp vi phạm hành chính (tự ý chuyển mục đích sử dụng đất) xảy ra trước khi chuyển quyền và việc xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng cho bên chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp bà đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào mục đích đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai thì thuộc chế độ công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để bà biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.