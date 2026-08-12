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    Xác định quỹ tiền lương của công ty cổ phần có vốn Nhà nước

    12/08/2026 09:03

    Bà Vũ Ngọc (Hà Nội) phản ánh, đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, hiện tại không có quy định về việc quỹ tiền lương chung của doanh nghiệp được xác định theo nguyên tắc hay phương pháp nào.

    Trong khi đó, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP có quy định về việc tiền lương của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, người đại diện vốn chuyên trách và thù lao của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, người đại diện vốn không chuyên trách do doanh nghiệp chi trả được tính trong quỹ tiền lương chung của doanh nghiệp.

    Bà Ngọc hỏi, doanh nghiệp có thể xác định quỹ tiền lương chung bằng cách xác định quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát riêng (theo công thức riêng) và quỹ tiền lương của người lao động, Ban điều hành (theo công thức riêng), rồi cộng 2 quỹ lương này lại không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Hiện nay, việc xác định tiền lương đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15.

    Trong đó, mức tiền lương, thù lao tối đa của người đại diện phần vốn nhà nước không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa quy định tại Nghị định số248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.


    Theo baochinhphu.vn
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      Xác định quỹ tiền lương của công ty cổ phần có vốn Nhà nước
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