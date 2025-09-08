Nhịp cầu bạn đọc Xác định quỹ tiền lương thực hiện tại doanh nghiệp nhà nước Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương ổn định và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện hằng năm, bảo đảm mức tăng tiền lương không vượt quá mức tăng năng suất lao động thực hiện của năm đó so với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện năm đó không thấp hơn lợi nhuận bình quân.

Theo Điều 12 Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 hướng dẫn về quản lý lao động tiền lương thù lao và tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước thì quỹ tiền lương thực hiện được xác định theo quỹ tiền lương đơn giá, năng suất lao động và lợi nhuận.

Thông tư chỉ quy định việc so sánh về 2 mức tăng: mức tăng của mức tiền lương bình quân đơn giá so với mức tiền lương bình quân các năm, thấp/cao/bằng; mức tăng của năng suất lao động thực hiện với năng suất lao động bình quân.

Bà Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) hỏi, vậy nếu mức tiền lương bình quân đơn giá giảm so với mức tiền lương bình quân các năm trước hoặc năng suất lao động thực hiện giảm so với năng suất lao động bình quân, thì quỹ lương thực hiện sẽ xác định như thế nào, hay trường hợp này sẽ không thể xảy ra?

Vì nếu chỉ cần chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm thực hiện giảm, số lao động thực tế không đổi, thì tiền lương bình quân theo đơn giá và năng suất lao động thực hiện sẽ giảm ngay so với bình quân các năm trước.

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn, khi xác định lợi nhuận để tính quỹ tiền lương thực hiện, phần chi phí tính lợi nhuận đó đã bao gồm quỹ tiền lương hay chưa?

Công ty bà Thảo đang tính lợi nhuận để xác định quỹ lương, nên cũng không biết lấy căn cứ nào để xác định quỹ lương trong phần chi phí.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước đã quy định quỹ tiền lương thực hiện được xác định gắn với năng suất lao động, lợi nhuận thực hiện hằng năm so với năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện bình quân của các năm liền trước khi xác định đơn giá tiền lương ổn định, trong đó quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương ổn định và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện hằng năm, bảo đảm mức tăng tiền lương không vượt quá mức tăng năng suất lao động thực hiện của năm đó so với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện năm đó không thấp hơn lợi nhuận bình quân.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, hiện nay, việc xác định các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.