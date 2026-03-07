Xác định thời điểm sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận

Năm 1998, gia đình bà Bùi Thu Nguyện (Hà Nội) được UBND xã giao đất giãn dân (đất ở) và đã đóng tiền. Bố, mẹ cùng các con đã sử dụng đất ổn định, liên tục từ đó đến nay, không có tranh chấp, không vi phạm Luật Đất đai.

Năm 1994, mẹ đẻ xây nhà cho hai con ra ở riêng trên mảnh đất đó, chia đất làm hai phần bằng nhau cho hai con. Bà Nguyện hỏi, khi cấp Giấy chứng nhận, thời điểm sử dụng đất tính từ năm 1988 hay từ năm 1994?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139, 140, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 142.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, trong đó có việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định.

Theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai (đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã công nhận quyền sử dụng đất thì Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); phân cấp việc quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Trường hợp việc tổ chức thực hiện ở địa phương còn có vướng mắc, đề nghị bà gửi kiến nghị đến UBND cấp xã nơi có đất để được xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.