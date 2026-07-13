Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bà Nguyễn Vân Hương (Hà Nội) hỏi, thời gian công chức nghỉ ốm ngắn ngày có giấy bệnh viện hưởng BHXH (1 tuần), và thời gian nghỉ phép năm có tính là thời gian nghỉ không tham gia công tác hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức quy định:

"Công chức nghỉ việc riêng không hưởng lương nhưng bảo đảm thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó".

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Vân Hương nghiên cứu quy định nêu trên, trường hợp có vướng mắc, đề nghị bà trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được giải đáp.