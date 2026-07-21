Pháp luật - Đời sống Xanh hóa môi trường trong các cơ sở giam giữ Đầu tư hệ thống xử lý môi trường, bảo đảm nguồn nước sạch đang giúp các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh từng bước nâng cao điều kiện quản lý, hướng tới môi trường giam giữ an toàn, nhân văn.

Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Tiến

Xanh hóa cơ sở giam giữ

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh đang từng bước đầu tư hệ thống xử lý môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nước, cải thiện điều kiện sinh hoạt, hướng tới xây dựng môi trường giam giữ xanh, sạch.

Mới đây, đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã khảo sát thực tế cơ sở vật chất, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại các trại, phân trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, công trình vệ sinh môi trường và các hồ sơ liên quan, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của Công an tỉnh trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, các đơn vị đã từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải; thực hiện thu gom, xử lý chất thải theo quy định; duy trì vệ sinh khuôn viên, buồng giam, khu vực bếp ăn và xây dựng cảnh quan xanh, sạch. Các đơn vị thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại phát sinh nhằm bảo đảm hệ thống xử lý môi trường vận hành ổn định, hiệu quả.

Cán bộ y tế Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Lâm Đồng) khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân, góp phần bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường giam giữ an toàn, nhân văn. Ảnh: Lê Tiến

Việc đầu tư các công trình môi trường không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm mà còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập và lao động cho người đang bị tạm giữ, tạm giam. Các khu vực sinh hoạt, bếp ăn, khu vệ sinh được duy trì sạch sẽ, góp phần xây dựng môi trường giam giữ nền nếp, an toàn. Thực tế cho thấy, môi trường giam giữ xanh, sạch không chỉ góp phần hạn chế ô nhiễm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người bị tạm giữ, tạm giam.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng môi trường

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý giam giữ trong tình hình mới, việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các công trình môi trường vẫn là nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ sở giam giữ. Tại buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Thị Quế Thu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng ghi nhận sự chủ động của Công an tỉnh trong đầu tư cơ sở vật chất và triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, nâng cấp những hạng mục còn hạn chế để hệ thống xử lý môi trường vận hành hiệu quả.

Khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân là một trong những hoạt động góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, xây dựng môi trường giam giữ an toàn, nhân văn. Ảnh: Lê Tiến

Đoàn công tác cũng đề nghị nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ vận hành hệ thống lọc nước tại các trại, phân trại, nhất là ở những khu vực có nguồn nước bị ảnh hưởng bởi phèn hoặc khoáng chất tự nhiên. Việc bảo đảm nguồn nước sạch, ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện về môi trường, từng bước xây dựng các cơ sở giam giữ đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với nhiệm vụ quản lý, giáo dục và cải tạo người bị giam giữ.

Từng công trình xử lý nước thải, hệ thống lọc nước hay những mảng xanh trong khuôn viên các cơ sở giam giữ đều góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm giam. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng quản lý giam giữ, đồng thời thể hiện tính nhân văn trong thi hành pháp luật.