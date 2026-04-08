Nông nghiệp - Nông thôn Xây dựng cộng đồng sản xuất chuyên nghiệp Chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai đã và đang tái cơ cấu phương thức hoạt động, tập hợp hàng trăm nông hộ sản xuất sầu riêng chuyên nghiệp, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm.

Chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai bao tiêu sản phẩm sầu riêng của nông hộ thành viên với mức giá ổn định

Tập hợp kinh nghiệm và kỹ thuật mới

Kết thúc mùa vụ năm 2026, nhà nông Ngô Hữu Hiền ở xã Đạ Huoai được cộng đồng trong chuỗi liên kết tôn vinh danh hiệu “kiện tướng sản lượng” 150 tấn sầu riêng thu hoạch trên tổng diện tích hơn 8 ha. Với mật độ 170 cây/ha, ông Hiền thâm canh sầu riêng lần lượt đến nay đạt tuổi sinh trưởng 15 năm, 12 năm và 7 năm, năng suất trung bình trên dưới 200 kg/cây. Có được kết quả này, bên cạnh tổng hợp từ kinh nghiệm của cộng đồng nhà vườn địa phương, ông Hiền thường xuyên tiếp cận kỹ thuật mới, mạnh dạn đầu tư vận hành hiệu quả thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất.

Trong đó ông Hiền tập trung thực hành đồng bộ 4 yếu tố then chốt để canh tác sầu riêng bền vững gồm nguồn giống, nước tưới, phân bón và kỹ thuật. Cụ thể, chọn nguồn giống cây ghép chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng để gieo trồng. Đồng thời đầu tư lắp đặt hệ thống dẫn nguồn nước từ sông, suối qua từng bể lắng lọc, đấu nối dây chuyền tưới tự động kết hợp bón phân cân đối. Trên từng vụ mùa cần chủ động các giải pháp phòng trừ tổng hợp, quản lý dịch bệnh gây hại, bảo vệ sinh thái môi trường.

Đặc biệt, trên tổng diện tích 14 ha sầu riêng của hộ gia đình ông và hộ gia đình người con trong 2 năm vừa qua, ông Hiền đầu tư gần 1,5 tỷ đồng trang bị 2 thiết bị bay không người lái, sử dụng phun thuốc phòng trừ dịch hại trên tán cây cao, tăng hiệu quả quản lý sản xuất. Hoàn chỉnh quy trình canh tác theo công nghệ số, ông Hiền tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng Đạ Tồn, xã Đạ Huoai để chuyển giao cho cộng đồng. “Kiện tướng” Ngô Hữu Hiền chia sẻ: “Vào chuỗi liên kết, cộng đồng thành viên cùng nhau nhân rộng kinh nghiệm kết hợp với ứng dụng công nghệ số vào sản xuất chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm thu hoạch chất lượng cao đồng đều. Còn thị trường đầu ra có đơn vị kinh tế hợp tác chủ trì đảm trách…”.

Cũng trong vụ mùa vừa qua, trên diện tích 1 ha sầu riêng của nông hộ Đặng Quỳnh Như Trung cũng được chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai công nhận vườn mẫu với sản lượng tăng hơn 4 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ sản phẩm đầu ra đều tiêu thụ ổn định thông qua chuỗi liên kết, cao hơn giá thị trường trên dưới 5%. Từ kết quả này, ông Trung bổ sung các giải pháp canh tác cho cộng đồng trong chuỗi như: tỉa bỏ trái non phát triển kém, cung cấp dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của cây, bơm phun thuốc đúng liều lượng, thời điểm thời tiết giao mùa, thăm vườn ít nhất 3 ngày 1 lần để kịp thời phát hiện, xử lý những triệu chứng bất thường của cây. Với thành viên Mai Ngọc Thơ đã qua hơn 2 năm kết thúc giao thương bên ngoài, tập trung một đầu mối tiêu thụ sản phẩm sầu riêng tại chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai chốt giá ổn định trong mùa vụ, nên đã hạch toán trước khoản lợi nhuận để đầu tư thâm canh cho những vụ mùa kế tiếp. Kết quả trên diện tích 1,4 ha sầu riêng kinh doanh, ông Thơ ước tính lợi nhuận mang về trên dưới 1 tỷ đồng. Hiện ông Thơ cũng đang tích cực chăm sóc hơn 1 ha sầu riêng 2-3 năm tuổi theo các giải pháp kỹ thuật tối ưu đúc kết từ cộng đồng chuỗi, hứa hẹn những vụ mùa bội thu phía trước…

Thiết bị bay không người lái phun thuốc phòng trừ dịch bệnh trên cây sầu riêng ở xã Đạ Huoai

Mở rộng vùng sản xuất liên kết chuỗi

Bà Đinh Thị Thủy - chủ trì chuỗi liên kết chuyên canh sầu riêng Đạ Tồn, xã Đạ Huoai chia sẻ: “Vụ mùa sầu riêng năm 2026, chuỗi liên kết tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao tiêu tất cả sản phẩm sầu riêng tươi của nông hộ thành viên theo thỏa thuận ổn định, an toàn, chất lượng và uy tín. Trên cơ sở đó đã xây dựng và vận hành thành công mô hình liên kết Nhà nước định hướng, tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách; nhà nông đầu tư sản xuất chuyên nghiệp; nhà doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nâng tầm thương hiệu…”.

Đến nay chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai đã tập hợp cộng đồng gần 230 nông hộ sản xuất sầu riêng chuyên nghiệp trên tổng diện tích 600 ha, trong đó 400 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, tổng sản lượng hơn 10.000 tấn. Trước khả năng tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu sầu riêng liên kết đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, chuỗi xác định việc quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy trình kỹ thuật trở thành điều kiện bắt buộc của cộng đồng sản xuất sầu riêng chuyên nghiệp trong giai đoạn tới.

Ông Hoàng Thanh Nam - Phó Chủ tịch HĐND xã Đạ Huoai nhận xét chuỗi liên kết Đạ Tồn, xã Đạ Huoai đã thu hút khá đông nông hộ thành viên nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật hiện đại sản xuất, thu hoạch sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu. Xã luôn tạo mọi điều kiện thuận để doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết phát triển ổn định, bền vững để nâng cao hơn nữa giá trị cây sầu riêng chủ lực của địa phương.