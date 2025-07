Quốc phòng toàn dân Xây dựng dân quân tự vệ ngày càng “vững mạnh, rộng khắp” Từ khi Pháp lệnh Dân quân tự vệ (DQTV) được ban hành, sau này là Luật DQTV, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện...

Khối dân quân tỉnh tham gia diễu hành tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Hoạt động của lực lượng DQTV đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương trên địa bàn tỉnh vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững để ổn định phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân tin tưởng, được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị “Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý địa phương trong kỷ nguyên mới của đất nước, của dân tộc, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Hiện nay, sau khi chấm dứt hoạt động của Ban CHQS cấp huyện thì vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, đặc khu sẽ bao quát hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Đại tá Trương Ngọc Trường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, Luật DQTV, nghị định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Quốc phòng quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Ban CHQS xã, phường, đặc khu. Đây là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã, có chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường, đặc khu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và các kế hoạch có liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở xã, phường, đặc khu.

Về nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, đặc khu trước yêu cầu mới, Đại tá Trương Ngọc Trường nhấn mạnh: Cán bộ, Ban CHQS xã, phường, đặc khu cần tăng cường củng cố, đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, đúng thẩm quyền, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Phối hợp cùng các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng DQTV ngày càng “vững mạnh, rộng khắp”.

Đại tá Trương Ngọc Trường cũng yêu cầu chủ động phối hợp các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ dân quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm kỷ luật, phối hợp xây dựng kế hoạch chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra canh gác tại địa phương. Tích cực tham mưu chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, quan tâm chăm lo, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân theo quy định của pháp luật về DQTV...