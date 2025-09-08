Quốc phòng - An ninh Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tập trung thực hiện các nội dung tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 21 đồng chí; chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh

Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gồm: Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân sự tỉnh thống nhất các phương hướng, mục tiêu chung. Đó là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nghị quyết tập trung các nội dung trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Đặc biệt là tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Đảng bộ sẽ lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy; chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh và nắm chắc các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và bình dân học vụ số trong LLVT tỉnh.

Khâu đột phá cuối cùng là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tăng gia sản xuất; xây dựng cảnh quan môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Các đại biểu thống nhất cao các nội dung tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Đại hội đã nhất trí cao với đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, các khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu rất sâu sắc, sát với thực tiễn và thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong nhiệm kỳ tới, đã được Đoàn Thư ký, Đoàn Chủ tịch bổ sung vào Nghị quyết Đại hội. Kết quả này là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đại hội tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thường trực Tỉnh ủy, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

Tiếp nối thành công của Đại hội, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội. Tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh về kết quả Đại hội và khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, công tác của lực lượng quân sự tỉnh.

Đại biểu tập trung lắng nghe các nội dung tại Đại hội

Toàn thể Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Song song với đó, sức mạnh đại đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng quân sự tỉnh “tinh, gọn, mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.

Toàn cảnh Đại hội

Mục tiêu, nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao. Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quán triệt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự tiến bộ của Đảng bộ, lực lượng quân sự tỉnh. Qua đó, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.