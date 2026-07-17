Quốc phòng - An ninh Xây dựng gần 13 km đường tuần tra biên giới qua tỉnh Lâm Đồng Ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới năm 2026 trên địa bàn Quân khu, trong đó có đoạn tuyến đi qua tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới

Theo kế hoạch, dự án đường tuần tra biên giới có tổng chiều dài hơn 36 km, được đầu tư theo hình thức xây dựng mới kết hợp nâng cấp, cải tạo, do Quân khu 7 là chủ đầu tư. Trong đó, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 12,92 km đi qua các xã Thuận Hạnh và Thuận An.

Sau khi hoàn thành, dự án đường tuần tra biên giới khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý các tình huống trên tuyến biên giới, kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.