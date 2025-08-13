Xây dựng hạ tầng Internet an toàn, hiện đại, bền vững, rộng khắp

Gắn với chiến lược phát triển hạ tầng số, công nghệ số theo Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đang thực hiện các mục tiêu lớn để phát triển Internet trong thời gian tới.

Tỉnh Kiên Giang chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ, tiên phong các công nghệ số, dữ liệu số trong tất cả các lĩnh vực. Ảnh tư liệu - minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, tương lai Internet chính là Internet công nghiệp khi các dây chuyền sản xuất, robot công nghiệp, cảm biến thông minh kết nối và tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái sản xuất. Internet công nghiệp không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng cốt lõi cho đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện đại hóa sản xuất, phát triển đô thị thông minh, giao thông thông minh… Điều này đòi hỏi Internet phải lớn hơn - nhanh hơn - thông minh hơn - an toàn hơn, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng mạng và dịch vụ, dữ liệu như trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây, hệ thống tên miền an toàn cùng các chính sách quản lý, tiêu chuẩn mở, hợp tác quốc tế.

Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối khổng lồ, độ trễ thấp và độ tin cậy cao của các ứng dụng Internet công nghiệp, hạ tầng số Việt Nam phải có "dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn”. Ông Nguyễn Trường Giang khẳng định, chỉ có IPv6 mới giải quyết được bài toán về kết nối này.

IPv6 Việt Nam khai trương từ năm 2013 với sự tham gia của 6 nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đến tháng 7/2025, tỷ lệ sử dụng truy cập IPv6 Việt Nam đạt 65,5%. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia đi đầu về chuyển đổi IPv6 trên toàn cầu. Người sử dụng Internet ở Việt Nam đang truy cập Internet sử dụng IPv6 thông qua mạng di động băng rộng 3/4/5G, cáp quang Internet tại nhà, công sở.

Tuy nhiên với Internet công nghiệp, mỗi người dân sử dụng 4 thiết bị, IPv6 only chính là giải pháp cho Internet công nghiệp Việt Nam. Giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam thí điểm nhân rộng và tăng tốc chuyển đổi IPv6 only; đặt mục tiêu giai đoạn 2030 - 2032 chuyển đổi toàn diện sang IPv6 only.

Với tinh thần “kết nối cộng đồng - dẫn dắt tương lai phát triển Internet Việt Nam”, Trung tâm Internet Việt Nam đã xây dựng Phòng thí nghiệm dữ liệu Internet phục vụ khai thác, chia sẻ và phát triển dữ liệu mở, dữ liệu chuyên ngành tài nguyên Internet; phòng thí nghiệm công nghệ Internet mới để thử nghiệm và hỗ trợ triển khai các công nghệ mới như IPv6 only, định danh số, Internet vạn vật, Internet công nghiệp.

Trung tâm phấn đấu tỷ lệ ứng dụng IPv6 đạt 90% vào năm 2030; triển khai thành công mô hình IPv6 only tại cơ quan nhà nước, nhà mạng, nền tảng số chủ lực. Qua đó, đưa Việt Nam vào top 20 quốc gia đi đầu toàn cầu về chuyển đổi IPv6 only. Trung tâm đảm bảo hạ tầng Internet Việt Nam vận hành an toàn, liên tục, đạt 99,9999%; triển khai các tiêu chuẩn quốc tế về Internet vạn vật, Internet công nghiệp, mạng 5G gắn với IPv6.

Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì vị trí số 1 ASEAN về tên miền “.vn”, phấn đấu đưa tên miền “.vn” vào top 20 - 30 toàn cầu về quy mô, hiệu quả sử dụng và mức độ hiện diện trong nền kinh tế số. Các sáng kiến mới về đổi mới sáng tạo trong quản lý tài nguyên Internet, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và dữ liệu mở trong các hoạt động giám sát, hỗ trợ người dùng, quản lý tài nguyên tên miền cũng được Trung tâm triển khai.