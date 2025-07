Pháp luật - Đời sống Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân từ những điều giản dị nhất Sự cống hiến của người chiến sĩ Công an nhân dân không phải lúc nào cũng gắn với những chiến công hiển hách hay các chuyên án lớn mà có những hành động tưởng chừng đơn giản, đời thường lại khắc họa rõ nét hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Công an xã Quảng Tín đưa em N.Đ.K về với gia đình. (Ảnh CALĐ)

Thời gian gần đây, những câu chuyện ở các xã như: Đạ Huoai 3, Quảng Tín hay Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã và đang minh chứng rõ nét. Ở đó, không có tiếng còi hú, không có những cuộc truy bắt nghẹt thở như phim ảnh mà chỉ có những con người mặc sắc phục chạy đua với thời gian để sớm tìm thấy những đứa trẻ bị lạc gia đình. Ngày 10/7, cháu N.Đ.K (7 tuổi, ở xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) đi học hè rồi đi chơi cùng các bạn, khi gia đình đến đón thì không thấy cháu khiến cha mẹ rất hoang mang. Nhiều người thân trong gia đình đã chia nhau ra nhiều hướng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Quảng Tín đã lập tức huy động lực lượng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Quốc lộ 14, tích cực hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an xã Quảng Tín đã tìm được cháu K, khi cháu đi bộ một mình và đi lạc đến một khu vực khác trong xã. Sau đó, lực lượng Công an xã đã đưa cháu N.Đ.K về trụ sở Công an xã, chăm sóc và liên hệ đưa cháu trở về bên vòng tay gia đình. Cũng trong ngày 10/7, Công an xã Đạ Huoai 3 nhận được thông tin từ người dân về việc có một cháu bé nhỏ tuổi đi lạc tại địa phương. Lực lượng Công an xã nhanh chóng vào cuộc, xác minh thông tin nhân thân và lai lịch của cháu bé. Qua xác minh, cháu bé là: N.T.T (11 tuổi, nhà ở xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai). Lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ đưa bé trai về với gia đình một cách an toàn.

Không chỉ với người dân trong nước, những hành động giản dị mà giàu tính nhân văn còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Hình ảnh các chiến sĩ công an xã Tuy Phong hỗ trợ tận tình một du khách nước ngoài đi lạc đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Ngày 9/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Tuy Phong phát hiện anh Leon Theodore Mendez (SN 1996, quốc tịch Anh) đi lạc tại địa bàn thôn 1. Sau khi kiểm tra giấy tờ đều hợp pháp, Công an xã Tuy Phong đã mời anh Mendez ăn cơm tối, hỗ trợ sạc pin điện thoại và hướng dẫn Mendez đường lên Đà Lạt. Anh Mendez nói: “Nếu không gặp được công an Việt Nam thì tôi không biết phải làm sao. Cảm ơn công an Việt Nam”. Từ sự giúp đỡ của lực lượng công an, chắc chắn trong ký ức của vị du khách đến từ nước Anh ấy, Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi có những con người tử tế, sẵn lòng giúp đỡ họ khi gặp khó khăn.

Những hành động tuy nhỏ, nhưng thấm đẫm tình người ấy chính là biểu hiện sinh động của phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”. Trong mỗi hoàn cảnh, từ người dân đi lạc cho đến trẻ em thất lạc hay du khách nước ngoài bối rối giữa vùng đất xa lạ, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân xuất hiện như người bạn đồng hành đáng tin cậy, là nơi để người dân đặt trọn niềm tin. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa công an với Nhân dân ngày càng được củng cố, bền chặt và sâu sắc.

Thực tiễn công tác ở cơ sở cho thấy, hình ảnh người Công an Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an ninh, trật tự mà còn từ tấm lòng gần dân, hiểu dân, giúp dân trong mọi tình huống. Sự gần gũi ấy không phải bằng khẩu hiệu hay lý thuyết mà từ chính những hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Đó là lúc người chiến sĩ công an lội bộ dưới mưa để kiểm tra từng xóm, từng ngõ. Đó là khi họ không rời trụ sở cho đến khi đứa trẻ lạc tìm được gia đình. Đó là lúc họ lựa lời giải thích nhẹ nhàng cho một người nước ngoài đang hoang mang. Chính trong những chi tiết đời thường ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện, nhiệt tình với công việc đã in sâu trong lòng dân.