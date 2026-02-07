Nông nghiệp - Nông thôn Xây dựng Hồ chứa nước Ka Pét: Triển khai thuận lợi Với 7 năm kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư, dự án Hồ chứa nước Ka Pét cuối cùng đã được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2026.

Mô hình trên Bim của hồ Ka Pét.

Đã giao 72% đất ngoài 3 loại rừng

Cuối tháng 6/2026, dự án Hồ chứa nước Ka Pét chính thức khởi công xây dựng. Điều đó cũng đồng nghĩa những công việc để bảo đảm đủ thủ tục theo quy định cho khởi công 1 công trình thủy lợi, có ảnh hưởng đến diện tích rừng cũng đã hoàn thành. Nổi bật, công tác thu hồi đất để triển khai công trình với tổng diện tích 696,9 ha được dự báo sẽ khó khăn, vì có diện tích trong rừng và cả diện tích ngoài 3 loại rừng, cùng việc áp dụng chính sách đền bù khác nhau. Tuy nhiên, thực tế thì đang diễn ra bình thường, nhất là diện tích ngoài rừng.

Theo báo cáo của UBND xã Hàm Thạnh, với 17,6 ha, trong đó 10,2 ha của 81 hộ gia đình, cá nhân và 7,4 ha của 2 doanh nghiệp thì 64/81 trường hợp với diện tích 7,37 ha đã nhận tiền bồi thường, đạt 71,95% diện tích. Còn 11 hồ sơ là các trường hợp người ngoài địa phương đang chờ ý kiến xác nhận của địa phương nơi cư trú để bổ sung thông tin phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ theo quy định nên sang đầu tháng 7 sẽ xong. Còn đất nằm trong rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ka Pét, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và đất xã quản lý là 679,3 ha thì UBND tỉnh đã ban hành quyết định về chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình. Trước mắt, xã đã bàn giao một phần đất rừng, đất xã quản lý và đất thu hồi của hộ dân cho chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai tổ chức thực hiện dựa án.

Hiện có khó khăn sẽ kéo dài thời gian là trong diện tích rừng đặc dụng trên, có 37 trường hợp đang sử dụng đất nên UBND xã đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành phối hợp với các đơn vị chủ rừng kiểm tra, xác minh từng trường hợp để thực hiện các bước tiếp theo. Ngoài ra, trong khu vực dự án hiện có 84 ngôi mộ thuộc 30 hộ dân. Do đặc điểm tập quán mai táng của đồng bào Raglai chủ yếu theo hình thức địa táng, không xây dựng mộ kiên cố và không thực hiện việc chăm sóc, cải tạo nên công tác kiểm kê, xác định nhân thân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, đã thực hiện kiểm đếm được 26 ngôi mộ của 8 hộ gia đình, vì có thân nhân đến nhận; còn lại 58 ngôi mộ chưa xác định được vị trí. Xã Hàm Thạnh quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 9/2026.

Làm đường vào để thi công dự án Hồ Ka Pét

Giải ngân gần 70% kế hoạch năm

Đến ngày 30/6/2026, dự án Hồ chứa nước Ka Pét đã giải ngân 188,348/272,222 tỷ đồng, đạt 69,19% vốn kế hoạch giao năm 2026. Có thể nói, 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã thực hiện hoàn thành hàng loạt thủ tục, góp phần đẩy thêm tiến độ giải ngân như trên. Đó là nộp tiền trồng rừng thay thế; chuyển mục đích sử dụng rừng dự án; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và đã tổ chức đấu thầu, trao hợp đồng và khởi công toàn bộ công trình vào ngày 26/6/2026.

Trước đó, 4 thủ tục quan trọng cốt lõi nhất, quyết định khởi công dự án trọng điểm quốc gia này cũng đã hoàn tất. Đó là giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; công tác kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng, trồng rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Với dự án Hồ chứa nước Ka Pét vốn dĩ gặp nhiều trắc trở khi phải trải qua 7 năm kể từ lúc có quyết định chủ trương đầu tư, thì việc thực hiện những thủ tục trên như những hành trình tháo gỡ các “nút thắt” quan trọng nhất để có thể triển khai khởi công dự án. Đồng thời, qua đó cũng đưa lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay lên hơn 420,9 tỷ đồng, đạt 77,48% kế hoạch vốn đã bố trí (543,3 tỷ đồng).

Hiện nay, công tác khai thác tận dụng lâm sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đang tiếp tục theo hướng cuốn chiếu, nhất là sau khi đã bàn giao phần diện tích để xây dựng đập chính, nhà quản lý đầu mối, đường thi công kết hợp quản lý dọc theo kênh chính Mỹ Thạnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đông - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, hiện nay đang tập trung các công việc thuộc mặt bằng trong lòng hồ gồm các mộ, xác định 37 trường hợp canh tác, khai thác tận dụng lâm sản. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh phải hoàn thành công tác đền bù đất cho các hộ dân trong lòng hồ vào tháng 7/2026; di dời mồ mả và Lăng Cậu Hoa trong tháng 9/2026; lập phương án khai thác, đấu giá lâm sản trong lòng hồ chậm nhất cuối tháng 11/2026 phải hoàn thành để thực hiện gói thầu khai hoang vệ sinh lòng hồ, bảo đảm công tác chặn dòng, hoành triệt cống dẫn dòng chậm nhất vào cuối quý II/2027 và tập trung tiến độ lên đập phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2027 theo tiến độ đề ra.