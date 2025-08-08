Quốc phòng - An ninh Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, điều kiện tiên quyết, yêu cầu xuyên suốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Đảng là then chốt

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Quân sự 3 tỉnh (Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông) và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh (Bình Thuận, Đắk Nông) - nay là Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Quân sự, Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều kết quả.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh ra mắt

Nổi bật, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được thực hiện hiệu quả. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo được phát huy.

LLVT tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tất cả các khu vực: nội địa, trên biển, biên giới, trên không. Chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh và Lực lượng 47, đấu tranh hiệu quả trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, tạo nền tảng ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương được chú trọng nâng cao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp”; triển khai hiệu quả các mô hình chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt” và “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Đây chính là yếu tố quan trọng để sau sáp nhập Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới nhanh chóng kiện toàn bộ máy, vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm liền mạch, hiệu quả.



Sẵn sàng cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động và vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Phát triển” nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu chung: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xã hội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (thứ 3 từ phải qua) và đoàn công tác của Quân khu 7 thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Song

Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả đột phá 3 khâu gồm: nâng cao chất lượng tham mưu công tác quân sự quốc phòng, biên phòng địa phương; chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đất liền, biển, đảo của tỉnh, nhất là an ninh phi truyền thống; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy; chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong LLVT tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, trọng tâm là lãnh đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để thực hiện được những mục tiêu và các khâu đột phá trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đảng ủy triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; rà soát, triển khai giải pháp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn lực lượng tăng cường dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa đối với các hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”. Đơn vị tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ khu vực, biên phòng và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã sát với tình hình thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng quân sự tỉnh tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, trình độ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

LLVT tỉnh tăng cường cải cách hành chính quân sự; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ; quản lý tốt đất quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng doanh trại, hải đội dân quân thường trực, các công trình phòng thủ trên tuyến biển, biên giới…

Đảng ủy tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, chi bộ trong lực lượng quân sự; làm tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai chặt chẽ...

Trong thời gian tới, với những nhiệm vụ mới đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó.