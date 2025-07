Pháp luật Xây dựng lực lượng Công an mạnh từ cơ sở Sau 5 tháng thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã đã phát huy được vai trò của mình trong tuyến đầu phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng này đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác bám sát cơ sở nhằm giữ vững an ninh và trật tự địa phương.

Các đối tượng giữ người trái pháp luật bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều 1/7, Công an xã Hàm Liêm đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm. Cũng trong ngày 1/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường 2 Bảo Lộc phát hiện đối tượng Bùi Xuân Tiến tay cầm vật giống quả lựu đạn đi vào một khách sạn tại đường Nguyễn Khuyến. Ngay lập tức, tổ công tác Công an phường 2 Bảo Lộc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời tiếp cận để khống chế, bắt giữ đối tượng. Tiến hành khám xét trên người đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ thêm một số ma túy. Tiếp đó, ngày 4/7, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã phá nhanh vụ án cướp giật tài sản trong vòng chưa đến 48 giờ kể từ khi đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Những vụ việc trên cho thấy lực lượng công an xã đã từng bước khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi Công an cấp huyện bị giải thể, Công an cấp xã trở thành lực lượng tuyến đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sự bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn từ cấp huyện về xã đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong chất lượng hoạt động của lực lượng công an cơ sở. Các trinh sát, điều tra viên từng xử lý nhiều vụ án phức tạp ở cấp huyện, khi về xã đã phát huy tối đa khả năng, góp phần xử lý nhanh, gọn các tình huống an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với sự tăng cường lực lượng chính quy, đặc biệt là những cán bộ dày dạn trận mạc, Công an xã có thể đảm đương được nhiều nhiệm vụ khó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, trong các vụ án có dấu hiệu phức tạp, Công an xã hiện nay đã đủ năng lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp trên, triển khai điều tra, bắt giữ đối tượng nhanh chóng và hiệu quả.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công an cấp xã đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ. Công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản để nắm chắc tình hình dân cư và các đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Song song với đó, Công an xã đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống tội phạm.

Cùng với công tác nắm địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ an ninh trật tự, Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm và tại các khu vực trọng điểm, nơi có nguy cơ xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó, nhiều vụ việc phát sinh đã được phát hiện và xử lý kịp thời giúp đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực. Việc triển khai hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư, kết hợp với các phần mềm quản lý tội phạm đã giúp lực lượng Công an cấp xã xử lý nhanh chóng các tình huống xảy ra.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, có thể nói lực lượng Công an cấp xã đã phát huy vai trò nòng cốt của mình trong bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.