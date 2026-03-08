Giáo dục - Đào tạo Xây dựng môi trường học ngoại ngữ toàn diện Không dừng ở việc dạy tốt môn Tiếng Anh, Lâm Đồng đang hướng đến xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ trong và ngoài nhà trường, mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Thăng Long thường xuyên được tham gia các cuộc thi liên quan đến sử dụng tiếng Anh để rèn luyện các kỹ năng

Những giờ học sinh động

Tiết học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Thăng Long (phường Đông Gia Nghĩa) không còn là những giờ học chỉ xoay quanh từ vựng và ngữ pháp. Thay vào đó, học sinh được làm việc theo nhóm, đóng vai, thuyết trình, tham gia các trò chơi ngôn ngữ, sử dụng phần mềm học tập trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để luyện phát âm, giao tiếp.

Theo cô Nguyễn Thị Xuân Lan, giáo viên tiếng Anh của trường, để học sinh mạnh dạn sử dụng ngoại ngữ, nhà trường xây dựng môi trường học tập gắn với tiếng Anh thông qua hệ thống bảng biểu song ngữ, góc học tập, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể và cuộc thi theo chủ đề. “Điều quan trọng không phải học sinh thuộc bao nhiêu từ mới mà là dám nói, dám giao tiếp. Khi được thực hành thường xuyên, các em tự tin hơn rất nhiều. Giáo viên cũng phải đổi mới để mỗi tiết học trở thành một trải nghiệm”, cô giáo Lan chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (xã Kiến Đức), giáo viên được hướng dẫn cách sử dụng AI để tìm kiếm, thiết kế bài giảng, tạo nhân vật hoạt hình, sơ đồ tư duy, ghi chú thông minh bằng giọng nói hay hỗ trợ quản lý lớp học. Các phần mềm phổ biến như: Canva, PowerPoint... cũng được khai thác để biến nội dung khô khan thành sản phẩm trực quan, sinh động.

Bà Trịnh Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết: “Chúng tôi khuyến khích giáo viên khai thác công nghệ để tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài, tăng hình ảnh, âm thanh, tình huống giao tiếp trong mỗi tiết học. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo môi trường để học sinh được sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, thay vì chỉ học để làm bài kiểm tra”.

Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ theo hướng phát triển năng lực người học, tăng cường thực hành, giao tiếp

Tăng cường dạy và học ngoại ngữ

Từ những chuyển biến ở các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch này là tăng cường bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng các nền tảng học tập số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học ngoại ngữ. Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục số để cung cấp nền tảng học tập hiện đại cho các cơ sở giáo dục.

Kế hoạch cũng hướng đến mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo giáo viên, trao đổi học sinh, liên kết với các cơ sở giáo dục nước ngoài và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu bằng ngoại ngữ nhằm tạo môi trường thực hành thường xuyên cho giáo viên và học sinh.

Song song đó, ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai tại các địa phương; lồng ghép nội dung thực hiện đề án vào công tác kiểm tra chuyên môn hằng năm, đồng thời phát động phong trào thi đua, tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong dạy và học ngoại ngữ. Các địa phương cũng được khuyến khích xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để nhiều học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ.