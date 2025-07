Chính trị Xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch - dịch vụ - công nghệ của tỉnh Trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là phường Hàm Tiến, phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, Mũi Né hôm nay hội tụ đầy đủ các lợi thế, phát huy tiềm năng về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội để trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ - công nghệ của tỉnh; là điểm đến văn minh - thân thiện - hiện đại vùng Đông Nam tỉnh Lâm Đồng. Điều đó khẳng định được tầm nhìn của lãnh đạo địa phương sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính mới.

Khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né (Ảnh: Đình Hòa)

Vùng đất năng động

Phường Mũi Né hiện có diện tích tự nhiên 118,59 km2, quy mô dân số 50.166 người. Nhắc đến địa danh này, mọi người nghĩ ngay đến một địa điểm du lịch nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, vẻ đẹp hoang sơ và hoạt động thể thao trên cát, cùng các resort cao cấp tiếp giáp mặt biển. Đây là địa phương thuộc vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Mũi Né, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại Quyết định số 2354/QĐ ngày 24/8/2020.

Nhìn lại chặng đường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Nổi bật là thương hiệu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né tiếp tục giữ vững và phát triển. Hoạt động du lịch - thể thao biển ngày càng đa dạng, tạo thế mạnh nổi bật cho du lịch địa phương. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; các mô hình kinh tế tập thể phát triển gắn với ứng dụng công nghệ trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trên địa bàn còn phát triển mạnh các thành phần kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân gắn với hoạt động làng nghề chế biến nước mắm, sơ chế cá cơm truyền thống.

Ngoài đặc thù có yếu tố biển, Mũi Né còn có Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết) được Bộ Giao thông Vận tải (cũ) quy hoạch năm 2013, diện tích 543 ha. Dự án đang được tái khởi động lại, đây sẽ là sân bay thứ 2 của tỉnh Lâm Đồng sau sân bay Liên Khương. Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng cấp 4E với một đường cất hạ cánh dài 3.050 m, nhà ga hành khách công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm, dùng chung cho cả hoạt động bay dân dụng phục vụ phát triển kinh tế; đồng thời làm nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Song song với công tác lãnh chỉ đạo trong hoạt động kinh tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy phường luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Tính từ cuối năm 2024 đến nay, thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát do Trung ương phát động, địa phương đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 30 căn và 10 căn nhà tình thương cho các đối tượng. Hiện toàn phường chỉ còn 62 hộ nghèo.

Dù là vùng ven biển phát triển nhộn nhịp nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại phường Mũi Né luôn được giữ vững. Trong đó phải kể đến tinh thần tự giác, phối hợp của người dân trong phòng, chống tội phạm, xây dựng mô hình Tự quản, camera an ninh, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, Tổ bảo vệ an ninh trật tự…

Còn trong công tác tổ chức, xây dựng bộ máy chính quyền, địa phương đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì thế giữ vững mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, vai trò người đứng đầu và tính gương mẫu của đảng viên tiếp tục được phát huy. Nhờ đó, chất lượng các chi bộ và đảng viên ngày càng nâng cao, hằng năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85 - 90%...

Các resort ven biển Mũi Né (Ảnh: Đình Hòa)

Đưa Mũi Né “cất cánh”

Hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế - văn hóa - xã hội, đây là cơ sở để Đảng bộ phường Mũi Né đặt ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Xây dựng phường Mũi Né là trung tâm du lịch - dịch vụ - công nghệ của tỉnh, trở thành điểm đến văn minh - thân thiện - hiện đại vùng Đông Nam tỉnh.

Hiện thực hóa khát vọng, Đảng bộ phường Mũi Né nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 3 giải pháp đột phá, làm “chìa khóa” để địa phương chuyển mình trong thời gian tới. Đó là đẩy mạnh phát triển du lịch Mũi Né theo đúng quy hoạch, mở rộng không gian du lịch theo khu vực hành chính mới gắn với phát triển các tuyến du lịch kết nối trong và ngoài địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường; xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cùng với đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Đảng bộ phường Mũi Né cũng chỉ rõ nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế; văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ; quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; quốc phòng an ninh; xây dựng bộ máy chính quyền; xây dựng Đảng và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để tạo ra không gian phát triển mới, khơi dậy động lực phát triển.

Đảng bộ phường Mũi Né xác định phương châm xuyên suốt nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ kiểm tra giám sát.

Đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né khẳng định: “Nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định trách nhiệm rõ ràng từ cấp ủy, cán bộ, đảng viên đến từng tổ dân phố. Với tinh thần “chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, phường Mũi Né quyết tâm bứt phá, đưa khát vọng trở thành hiện thực. Nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân phường Mũi Né trong 5 năm tới rất quan trọng với không ít những khó khăn, thách thức. Song với một cấp ủy mới giàu nhiệt huyết, năng động và sự đồng thuận cao của Nhân dân, phường Mũi Né đã sẵn sàng vươn mình, thực hiện những mục tiêu vì một tương lai phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng”.