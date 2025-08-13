Quốc phòng - An ninh Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt.

Thực hiện nhiều giải pháp

Theo Đại tá Phạm Huy Thành - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP đã quản lý an toàn hệ thống cột mốc, cọc dấu, tâm cồn bãi, các điểm đặc trưng; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển. Cụ thể, trên tuyến biển, lực lượng BĐBP đã sửa chữa, tôn tạo 1 điểm cơ sở A6-Hòn Hải.

Phối hợp tuần tra bảo vệ đảo tiền tiêu. Ảnh: Ngọc Lân

Việc tuần tra, kiểm soát thường xuyên của lực lượng biên phòng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi, xử lý hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài vi phạm; quản lý chặt chẽ nhân lực, phương tiện dân sự; triển khai quyết liệt việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thời gian qua, lực lượng biên phòng đã điều động 11 lượt tàu/78 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 7 tàu cá, 2 sà lan, 4 tàu vận tải bị chìm và gặp sự cố trên vùng biển của tỉnh; cứu an toàn 66 lao động, 2 thuyền viên nước ngoài; trục vớt, hỗ trợ 56 tàu cá sự cố vào bờ an toàn…

Trên khu vực biên giới, lực lượng BĐBP đã phối hợp với các ngành, các cấp hoàn thành 8 vị trí với 16 cột mốc chính; xây dựng hoàn thành 89 vị trí với 168 cột mốc phụ, 11 cọc dấu, xác định 48 tâm, cồn, bãi trên sông, suối, 9 điểm đặc trưng…

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP đã phát huy vai trò chủ trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên các chủ trương, đối sách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Những năm qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 9 chuyên án về ma túy; thu giữ hơn 475 kg pháo nổ; 12,293 m3 gỗ các loại; 14 cá thể động vật rừng, 7 khẩu súng, 286 viên đạn… Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đúng quy định; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.



Huy động sức mạnh tổng hợp

Biên phòng toàn dân chính là sức mạnh biên phòng của đất nước. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thông tin thêm: “Để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng”. Ban Chỉ huy BĐBP đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tham mưu, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa bàn biên giới.

Kiểm tra tại khu vực biên giới Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng. Ảnh: Nguyễn Hoài Nam

Những năm qua, lực lượng BĐBP đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cán bộ tăng cường xã. Đặc biệt, việc đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn và chủ trương phân công đảng viên là cán bộ biên phòng phụ trách nắm tình hình các hộ gia đình… là những giải pháp hiệu quả để lực lượng biên phòng “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với Nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng còn chia sẻ khó khăn với Nhân dân thông qua việc hỗ trợ nhân lực, vật lực giúp bà con khó khăn có nhà ở, giúp người dân nghèo làm kinh tế, giúp học sinh khó khăn đến trường, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai…

Các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” được thành lập với sự tham gia của đông đảo Nhân dân. Từ đây, “mỗi người dân là một cột mốc sống”, là “tai, mắt” của lực lượng BĐBP, cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là cơ sở để nền biên phòng toàn dân được xây dựng ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới của tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngay từ cơ sở.