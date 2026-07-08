Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Nghị định quy định về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì Hội nghị.

Dự thảo đang được xây dựng có 4 Chương, 10 Điều, trong đó Nghị định này quy định về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

Lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của một số đối tượng ưu tiên.

Danh mục bệnh khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Lộ trình thực hiện mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế bao gồm: khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh thuộc danh mục; chi phí điều trị dinh dưỡng; một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định này áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Chuyển dịch chiến lược từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu"

Những điểm nhấn quan trọng tại Dự thảo Nghị định được trình bày tại Hội nghị, bao gồm: Lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng của các đối tượng có mức hưởng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế; Danh mục bệnh khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình; Lộ trình thực hiện mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế; Ngân sách nhà nước chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh; Mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình; Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến sâu sắc vào một số nhóm nội dung trọng tâm: Về lộ trình tăng mức hưởng BHYT theo đối tượng ưu tiên; Về mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ BHYT cho dự phòng, sàng lọc sớm và điều trị dinh dưỡng. Đây là một bước chuyển dịch chiến lược từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu"; Về điều chỉnh lộ trình mức đóng BHYT nhằm bảo đảm cân đối Quỹ; Về các cơ chế hỗ trợ đóng BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả.

Dự thảo đã thể hiện rõ chính sách an sinh xã hội thông qua việc quy định mức hỗ trợ tối thiểu từ Ngân sách trung ương cho các nhóm cận nghèo, học sinh - sinh viên, hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp, đồng thời trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm, Ban tổ chức cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về tính khả thi của việc lồng ghép các nguồn lực này tại địa phương.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế thông tin về dự thảo

Hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo hiểm y tế và hệ thống pháp luật có liên quan

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, xây dựng Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng, phạm vi hưởng BHYT gắn liền với điều chỉnh mức đóng và cân đối Quỹ là một nhiệm vụ rất lớn, phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa chính sách an sinh xã hội và tính toán khoa học về mặt tài chính - y tế.

Việc mở rộng danh mục và lộ trình thực hiện các bệnh khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, tăng mức hưởng BHYT trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT sẽ được cân đối với việc tăng mức đóng BHYT.

Dự thảo đã đề xuất lộ trình tăng mức đóng BHYT phù hợp nhằm bảo đảm tránh tác động lớn, cùng một thời điểm đến các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

Bộ Y tế rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành tại địa phương và sự đồng thuận của các doanh nghiệp, nhân dân cả nước trong quá trình hoàn thiện và triển khai Nghị định sau khi được ban hành, đồng chí Vũ Mạnh Hà chia sẻ.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng cao nhất, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế yêu cầu Vụ Bảo hiểm y tế- Cơ quan thường trực của Tổ soạn thảo tổng hợp đầy đủ, chi tiết toàn bộ ý kiến phát biểu và góp ý bằng văn bản tại Hội nghị.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các chuyên gia tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo hiểm y tế và hệ thống pháp luật có liên quan; bảo đảm tính khả thi trong tổ chức xây dựng lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ trình Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.