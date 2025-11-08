Sáng nay 11/8, Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự phát biểu chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đại hội triệu tập 250 đại biểu chính thức đại diện cho 3.237 đảng viên trên toàn phường.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân phường Pleiku đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 10,01%. Trong đó, công nghiệp tăng 10,17%; xây dựng tăng 7,62%, nông-lâm-thủy sản tăng 3,24%; dịch vụ tăng 10,89%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số.

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng của 5 đơn vị hành chính là phường Tây Sơn, phường Hội Thương, phường Hoa Lư, phường Phù Đổng và xã Trà Đa, tập trung nhiều hoạt động dịch vụ thương mại, giao thông vận tải và du lịch của khu vực phía tây Gia Lai.

Trên cơ sở đó, Pleiku xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, phường Pleiku sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung triển khai các dự án khu mua sắm, ẩm thực, giải trí hoạt động ban đêm (khu vực suối Hội Phú, Quảng trường Đại Đoàn Kết...). Thu hút đầu tư các dự án có tính lan tỏa như: Khu đô thị CK54; khu biệt thự và nhà phố cao cấp; dự án khu dân cư đường Lương Thạnh; khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa; dự án xây dựng khu phức hợp thương mại cao tầng; dự án thương mại, dịch vụ, shophouse; dự án khu dân cư đường Lý Tự Trọng và vùng phụ cận; các chợ, trung tâm thương mại, nông nghiệp công nghệ cao...

Quảng trường Đại Đoàn kết tọa lạc trung tâm phường Pleiku, điểm tham quan thu hút du khách mỗi khi đến với Gia Lai

Tập trung, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử bản địa. Đầu tư vào các điểm du lịch cộng đồng gắn với khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử, sinh thái tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ốp. Phát triển du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, làng nghề truyền thống... nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương....

Đảng ủy phường Pleiku xác định 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường sử dụng dịch vụ công toàn diện, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ để phục vụ, phát triển.

Đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ phường có năng lực tổng hợp, ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sâu sát thực tiễn; tạo điều kiện, cơ chế để thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết, trách nhiệm. Cùng với đó, tập trung phát triển văn hóa đô thị, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; trong đó, lấy du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa làm trọng tâm, xây dựng phường Pleiku thành “điểm đến” xanh - văn minh - giàu bản sắc.

Đại biểu đọc báo cáo tham luận tại đại hội.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Đảng bộ chính quyền phường Pleiku đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong giai đoạn phát triển mới, phường được nâng tầm về quy mô, dân số cũng như tổ chức bộ máy, phường được xác định là hạt nhân trọng điểm của tỉnh Gia Lai mới vì vậy nhiệm kỳ tới cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như:

Nhanh chóng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, nhất là năng lực tổng hợp, ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát huy mạnh mẽ vai trò công tác kết nghĩa đối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, nâng cao giá trị gia tăng. chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhận thức đúng và thực hiện có hiệu quả quan điểm coi con người là trung tâm, động lực, nguồn lực của sự phát triển xã hội.