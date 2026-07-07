Đời sống Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc từ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Từ hàng ngàn tin báo tội phạm của người dân đến hàng trăm mô hình tự quản an ninh cơ sở, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đang tạo nên "lá chắn mềm", góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Lâm Đồng.



Hàng trăm điểm chữa cháy công cộng tại khu vực Đà Lạt đang phát huy hiệu quả thiết thực phong trào người dân chung tay gìn giữ an ninh cơ sở

Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ bình yên

Chiều muộn, tại khu dân cư Nghệ Tĩnh 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt, các thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở lại tập trung chuẩn bị cho ca tuần tra thường kỳ. Công việc diễn ra đều đặn nhiều năm qua, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của khu phố.

Ông Phan Huy Tân, Tổ trưởng tổ dân phố Nghệ Tĩnh 1 cho biết, khu vực có 236 hộ dân cùng hơn 30 cơ sở lưu trú, nhiều cửa hàng kinh doanh gỗ, giấy, nhựa kết hợp nhà ở nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Ngoài ra, địa hình phố núi nhiều hẻm nhỏ, dốc khiến xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận nếu xảy ra sự cố.

Cư dân chung cư phường Lâm Viên - Đà Lạt thường xuyên được diễn tập, trang bị kỹ năng xử lý ban đầu các điểm cháy phát sinh

Từ thực tế đó, tổ dân phố phối hợp với Công an phường xây dựng "Điểm chữa cháy công cộng" tại hẻm 217 Bùi Thị Xuân, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ và các thiết bị cần thiết để người dân có thể xử lý đám cháy ngay từ những phút đầu.

"Nhờ chủ động phòng ngừa và thường xuyên tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, khu dân cư chưa để xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại", ông Tân nói.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Tâm, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, toàn phường hiện có 20 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Gần như 100% hộ kinh doanh đều được trang bị bình chữa cháy và hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố.

“ Mô hình Tổ liên gia là một mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã và đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn phường, góp phần phát huy vai trò của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Đức Tâm, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt

Những tổ liên gia như ở phường Lâm Viên - Đà Lạt chỉ là một trong hàng trăm mô hình đang hoạt động trên khắp Lâm Đồng.

Toàn tỉnh hiện duy trì 127 mô hình tự quản về an ninh, trật tự với hơn 4.160 điểm hoạt động. Trong đó, các mô hình như: “Giáo xứ không có tội phạm”, “Tổ dân phố không tội phạm”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Camera an ninh” đang phát huy hiệu quả thiết thực.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Lâm Đồng (Ban Chỉ đạo), 6 tháng đầu năm 2026, phong trào tiếp tục được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, khu công nghiệp và cơ sở giáo dục.

Các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, đoàn viên, thanh niên phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, hiệu quả lớn nhất của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" chính là sự thay đổi trong nhận thức, tinh thần chủ động, trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Thực tế, qua hàng trăm vụ việc liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật được người dân cung cấp thông tin kịp thời đã hỗ trợ quan trọng cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý hiệu quả. Phong trào cũng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tiếp nhận 2.150 tin báo, tố giác tội phạm từ Nhân dân; điều tra khám phá trên 91% số vụ phạm tội được phát hiện. Đáng chú ý, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khám phá đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, 123 xã, phường, đặc khu đã triển khai hệ thống camera an ninh với hơn 5.500 mắt camera. Thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng đã trích xuất hàng ngàn dữ liệu hình ảnh, hỗ trợ điều tra hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Lan tỏa mạnh tại vùng sâu, vùng xa

Tại nhiều địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân. Những mâu thuẫn phát sinh được hòa giải từ sớm, các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự được phản ánh kịp thời, góp phần ngăn ngừa nguy cơ hình thành các điểm nóng.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trọng tâm trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Không chỉ phát huy vai trò của người có uy tín, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" còn huy động sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, các tổ tự quản và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ công an giữ gìn bình yên ngay từ địa bàn dân cư.

Toàn tỉnh hiện có 2.772 tổ với 8.685 thành viên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng này đã tham gia hơn 3.700 lượt tuần tra, hòa giải hơn 1.000 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân và hỗ trợ cảm hóa nhiều đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, trong bối cảnh các loại tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Lực lượng Công an xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng dân quân, an ninh cơ sở và người dân kết hợp kiểm tra bảo đảm an ninh mùa vụ cà phê

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“ Yêu cầu đặt ra của Ban Chỉ đạo là các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, gắn phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ngày một tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, khi người dân tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền và lực lượng chức năng, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng giữ vững ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.