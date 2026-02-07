Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo, Nhóm biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa.

Toàn cảnh cuộc họp

Hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý chương trình bác sĩ nội trú, tập trung vào hai trụ cột

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa có 5 Chương, 28 Điều.

Theo quy định tại Điều 8, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Thông tư được xây dựng nhằm hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý chương trình bác sĩ nội trú, trong đó tập trung vào hai trụ cột: Chuẩn chương trình đào tạo theo từng chuyên khoa và tiêu chuẩn bệnh viện thực hành theo năng lực tiếp nhận của từng cơ sở.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đơn vị đào tạo đã thảo luận về những nội dung được đề xuất tại dự thảo Thông tư, tập trung vào: Tiếp tục chỉnh sửa, biên tập về chính tả, sắp xếp vị trí một số điểm cho phù hợp; cân nhắc từ việc tăng chỉ tiêu, đến cấu trúc lại chương trình đào tạo; hình thức, thời gian đào tạo; quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào, thi tốt nghiệp đầu ra; tiêu chuẩn giảng viên; chặt chẽ, chi tiết về điều kiện cơ sở thực hành, cơ sở đào tạo.

Đại biểu tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư

Một số đại biểu đề xuất Tổ soạn thảo nghiên cứu phương án thay đổi tiêu đề của Thông tư để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời mong muốn, dự thảo đưa ra được những kiến giải thống nhất về cấu trúc chương trình, thời lượng đào tạo, năng lực cần đạt, phương pháp giảng dạy, đánh giá và công nhận kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và tổ chức xin ý kiến rộng rãi

PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế trong phát biểu kết luận đã khẳng định, bên cạnh nhu cầu nguồn nhân lực của các bệnh viện, thời gian qua, Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, giao ngành y tế tập trung phát triển nhân lực y tế bảo đảm đồng bộ về số lượng và chất lượng, nhất là phát triển nhân lực y tế chuyên sâu chất lượng cao, phát triển nhân lực y tế cho các Trạm Y tế tuyến xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Thứ trưởng, đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành Y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế kết luận cuộc họp

Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa là cần thiết.

Thứ trưởng yêu cầu, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo và tổ chức xin ý kiến rộng rãi, tiếp nhận góp ý bằng văn bản nhằm thúc đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai quy định của pháp luật về đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa.

Khi dự thảo được hoàn tất và ban hành Thông tư sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho các cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai, phù hợp yêu cầu đổi mới đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định./.