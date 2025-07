Chính trị Xây dựng xã Cát Tiên 2 thành trung tâm cửa ngõ phía Tây Nam của Lâm Đồng Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cát Tiên 2 phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định về công tác cán bộ xã Cát Tiên 2

Nền tảng vững chắc từ kinh tế - xã hội

Đảng bộ xã Cát Tiên 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Phước Cát, Đảng bộ xã Đức Phổ và Đảng bộ xã Phước Cát 2 (cũ). Đồng chí Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 2 cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Cát Tiên 2 có 2 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt nghị quyết. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 tăng 5,57%; thu ngân sách nhà nước đạt 29.035 triệu đồng, tăng bình quân 35%/năm; thu nhập bình quân năm 2025 đạt 57,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 còn 13 hộ, chiếm 0,51%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt. Hằng năm đều có từ 92% trở lên chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 97 đảng viên mới, đạt 121,3% so với nghị quyết.

Lĩnh vực nông nghiệp đã dần thể hiện tính bền vững, nổi bật là đã khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên để cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích cây điều kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Xã duy trì, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu lúa gạo Cát Tiên; duy trì và nâng cao chất lượng của 15 sản phẩm OCOP đã được công nhận; hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gồm: bò sữa 187 con/6 hộ, sản phẩm hạt điều rang muối của Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ thương mại Lê Gia... Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định...

Chăn nuôi bò sữa đang là hướng đi đột phá trong việc phát triển kinh tế cho người dân

Công tác giảm nghèo được quan tâm lồng ghép thực hiện nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo đa chiều như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ nhà ở; chính sách tín dụng ưu đãi và đặc biệt là hỗ trợ sinh kế từ nguồn xã hội hóa. Điều này kịp thời giúp cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 luôn được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn ổn định. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Khối đại đoàn kết thống nhất các dân tộc được tăng cường.

Sản phẩm chế biến từ quả ca cao của Bản Ca Cao được tham gia kết nối trong các nhóm OCOP, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm sản phẩm địa phương Lâm Đồng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước

Khát vọng vươn mình

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thức - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Cát Tiên 2 đặt ra mục tiêu xây dựng xã trở thành trung tâm kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Xã khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp. Địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân đầu tư các lĩnh vực địa phương có tiềm năng, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, địa phương phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đồng thời, quan tâm, chăm lo bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ xã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân. Để thực hiện điều này, Đảng bộ xã Cát Tiên 2 đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thứ hai là đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối với mạng lưới giao thông đối ngoại, tăng cường liên kết vùng; hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thứ ba là tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các thương hiệu, nhãn hàng hóa sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm OCOP địa phương.

Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ; đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; khuyến khích, bảo vệ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.