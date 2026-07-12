Xây mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng trục giao thông phía Nam TP.HCM TP.HCM triển khai xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 với quy mô 6 làn xe để thay thế công trình 120 năm tuổi đã xuống cấp. Dự án kết hợp mở rộng cầu Tân Thuận 2 và đường Nguyễn Tất Thành nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cầu Tân Thuận 1, công trình hơn 120 năm tuổi kết nối Phường Xóm Chiếu và Phường Tân Thuận tại TP.HCM, sẽ được tháo dỡ để xây mới nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Nam thành phố. Việc xây dựng lại cây cầu này là một phần trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng đồng bộ tại cửa ngõ phía Nam, nơi đang đối mặt với áp lực giao thông ngày càng lớn.

Hiện trạng xuống cấp của cầu Tân Thuận 1

Được người Pháp xây dựng từ năm 1905, cầu Tân Thuận 1 có chiều dài 241 m, rộng 8 m. Sau hơn một thế kỷ khai thác, kết cấu chính bằng thép của cầu đã bị rỉ sét nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dù đã qua nhiều lần sửa chữa, công trình hiện không còn đáp ứng được nhu cầu lưu thông hiện đại.

Từ năm 2023, để bảo vệ kết cấu, cơ quan chức năng đã phải siết chặt tải trọng, chỉ cho phép các phương tiện dưới 10 tấn lưu thông một chiều từ khu vực phía Nam vào trung tâm thành phố. Trong khi đó, chiều ngược lại được tổ chức lưu thông qua cầu Tân Thuận 2.

Cầu Tân Thuận 1 hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Báo VnExpress

Quy hoạch nâng cấp hạ tầng đồng bộ

Việc xây mới cầu Tân Thuận 1 không phải là dự án đơn lẻ mà nằm trong tổng thể dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đã khởi công từ đầu tháng 7/2026. Dự án này nhằm nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông trên trục đường Nguyễn Tất Thành - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với các khu vực phía Nam.

Theo phương án đầu tư, quy mô hạ tầng khu vực sẽ được mở rộng đáng kể:

Cầu Tân Thuận 1: Xây dựng mới với quy mô 6 làn xe (thay vì 1 chiều như hiện nay).

Xây dựng mới với quy mô 6 làn xe (thay vì 1 chiều như hiện nay). Cầu Tân Thuận 2: Mở rộng nâng cấp lên thành 8 làn xe.

Mở rộng nâng cấp lên thành 8 làn xe. Đường Nguyễn Tất Thành: Mở rộng từ 8 làn lên 10 làn xe.

Việc triển khai đồng thời các hạng mục giao thông cùng dự án công viên văn hóa giúp thành phố thống nhất quản lý đầu tư, thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa chi phí cũng như thời gian thi công.

Cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tác động đến kinh tế - xã hội

UBND TP.HCM đánh giá việc xây mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng cầu Tân Thuận 2 là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Hiện nay, lưu lượng phương tiện qua cặp cầu này thường xuyên vượt quá công suất, gây ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Sau khi cầu Tân Thuận 1 mới hoàn thành và đưa vào vận hành, cây cầu cũ hơn 120 năm tuổi sẽ chính thức được tháo dỡ. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng của TP.HCM - địa phương đang dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế với GRDP năm 2025 đạt hơn 2,97 triệu tỷ đồng.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.