Năm 2008, bà Thanh Vân (Điện Biên) mua một mảnh đất diện tích 388,0 m² (150,0 m² ONT và 238,0 m² HNK), đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận.

Trên Giấy chứng nhận có thể hiện vị trí đất ở, tuy nhiên khi xây dựng nhà kiên cố (chiều dài khoảng 16 m) có khoảng 4 m ở phía đuôi nhà nằm ngoài vị trí đất ONT trên Giấy chứng nhận.

Nay gia đình bà Vân đo đạc lại để xin cấp đổi sang Giấy chứng nhận mới thì theo quy định có được thực hiện cấp đổi với đúng thông tin trên Giấy chứng nhận cũ đã được cấp hay không, hay cần thực hiện việc nộp phạt và khôi phục hiện trạng đất theo Giấy chứng nhận đã cấp và thủ tục cần thực hiện để xin cấp đổi như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh, kiến nghị của bà là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được bản hành; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ xin nêu một số quy định về nguyên tắc như sau:

Tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai đã có quy định giải quyết đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được cấp Giấy chứng nhận.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, trong đó có biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai.

Như vậy, trường hợp việc sử dụng đất của bà đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai thì không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP thì Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên và gửi kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng quy định.