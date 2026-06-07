Xbox có thể giao Halo cho Activision quản lý: Bước đi táo bạo nhằm cứu vãn thương hiệu tỷ đô Tin đồn Microsoft đưa Halo Studios về dưới trướng Activision Blizzard nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì lịch phát hành đều đặn như Call of Duty đang gây xôn xao.

Một tin đồn gây chấn động trong ngành công nghiệp game vừa xuất hiện, cho thấy Microsoft đang cân nhắc một sự thay đổi mang tính lịch sử đối với thương hiệu biểu tượng của mình. Theo đó, Xbox có thể sẽ giao quyền quản lý Halo Studios (trước đây là 343 Industries) cho Activision Blizzard nhằm tìm kiếm sự tăng trưởng ổn định và lợi nhuận cao hơn.

Sự chuyển dịch chiến lược dưới thời CEO Asha Sharma

Thông tin này được Jez Corden, chuyên gia phân tích từ Windows Central, tiết lộ trong chương trình Xbox Two podcast. Dù thừa nhận báo cáo này nghe có vẻ khó tin, nhưng ông cho biết đã nghe về một "tin đồn điên rồ" rằng Microsoft có thể đặt Halo dưới sự điều hành của Activision. Mục tiêu của quyết định này là giúp loạt game bắn súng huyền thoại hiện thực hóa được toàn bộ tiềm năng vốn có.

Activision Blizzard logo shown with Halo: Campaign Evolved

Dưới sự dẫn dắt của CEO Xbox Asha Sharma, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tối ưu hóa các tài sản trí tuệ (IP) quan trọng. Mặc dù Halo là cái tên gắn liền với lịch sử của Xbox, nhưng các phiên bản gần đây đã không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng về mặt thương mại và tầm ảnh hưởng như trước.

Năng lực của Activision: Lời giải cho bài toán Live-service

Lý do khiến Microsoft cân nhắc Activision Blizzard nằm ở khả năng vận hành và phát hành game cực kỳ hiệu quả của đơn vị này. Activision đã chứng minh được năng lực duy trì dòng doanh thu khổng lồ thông qua chuỗi trò chơi Call of Duty được phát hành đều đặn hàng năm.

Đặc biệt, Activision rất thành thạo trong việc triển khai các tính năng live-service (dịch vụ trực tuyến dài hạn) mang lại lợi nhuận cao. Đây vốn được coi là điểm yếu lớn nhất của thương hiệu Halo trong những năm qua, khi các bản cập nhật nội dung thường xuyên bị chậm trễ hoặc thiếu hụt sức hút.

Tương lai của Halo Studios và Unreal Engine 5

Vào năm 2024, 343 Industries đã chính thức đổi tên thành Halo Studios và công bố chuyển sang sử dụng Unreal Engine 5 để tăng hiệu suất sản xuất. Sau khi bản làm lại Halo: Campaign Evolved ra mắt vào ngày 28/07, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết một số bản làm lại khác và một phần game chính mới đang được phát triển.

Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền quản lý cho Activision Blizzard có thể làm đảo lộn lịch trình này. Các chuyên gia lo ngại rằng sự tái cấu trúc lớn có thể dẫn đến việc số lượng đầu game Halo ra mắt trong ngắn hạn sẽ ít đi để đổi lấy sự ổn định và chất lượng dài hạn theo tiêu chuẩn của Activision.

Những biến số khó lường từ Microsoft

Quyết định này, nếu thành hiện thực, sẽ là một bước đi đầy bất ngờ khác của Asha Sharma sau hàng loạt thay đổi gây tranh cãi như cắt giảm giá Xbox Game Pass hay tăng giá phần cứng console. Người hâm mộ hiện đang lo ngại về khả năng đóng cửa thêm các studio hoặc những thay đổi cực đoan trong mô hình kinh doanh.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ Microsoft, nhưng trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang biến động mạnh, việc Halo Studios thay đổi diện mạo một lần nữa dưới sự quản lý của Activision Blizzard là kịch bản không thể loại trừ.