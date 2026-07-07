Xbox Game Pass hụt hơi với 30 triệu người dùng: Microsoft khó chạm mục tiêu 77 triệu Xbox Game Pass đạt 30 triệu thuê bao, giảm 4 triệu người dùng so với năm 2024. Microsoft đang gặp khó trong việc thực hiện mục tiêu 77 triệu người đăng ký vào năm 2026.

Dịch vụ Xbox Game Pass của Microsoft đang đối mặt với thực tế đầy thách thức khi số lượng người đăng ký không đạt được kỳ vọng như các báo cáo rò rỉ trước đó. Theo thông tin từ The Wall Street Journal, dịch vụ này hiện chỉ ghi nhận khoảng 30 triệu thuê bao, giảm đáng kể so với mức 34 triệu người dùng vào năm 2024.

Banner hiển thị số lượng người đăng ký Xbox Game Pass

Sự sụt giảm và khoảng cách lớn so với mục tiêu đề ra

Con số 30 triệu thuê bao hiện tại cho thấy sự sụt giảm gần 12% chỉ trong vòng hai năm. Điều này đặt Microsoft vào tình thế khó khăn khi mục tiêu nội bộ của công ty là đạt 77 triệu người đăng ký vào năm 2026. Mục tiêu đầy tham vọng này từng được tiết lộ trong quá trình Microsoft thực hiện thương vụ thâu tóm Activision Blizzard.

Nguyên nhân của sự chững lại này được cho là bắt nguồn từ việc tăng giá dịch vụ, khiến Xbox Game Pass mất dần sức hút đối với một bộ phận game thủ. Bên cạnh đó, doanh số bán máy chơi game console sụt giảm cũng là một yếu tố tác động trực tiếp, vì đây vốn là nền tảng chính để người dùng tiếp cận với dịch vụ đăng ký này.

Chiến lược xoay trục của Microsoft dưới thời lãnh đạo mới

CEO Asha Sharma thừa nhận rằng các đợt tăng giá trước đây đã làm giảm đi sự hấp dẫn của dịch vụ. Trong một nỗ lực nhằm cứu vãn tình hình và cải thiện lợi nhuận, Microsoft đã thực hiện một số điều chỉnh chiến lược quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc giảm giá đăng ký cho các gói Ultimate và PC để mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, chiến lược nội dung cũng có những thay đổi gây tranh cãi. Microsoft được cho là đã tạm dừng ký kết các thỏa thuận mới với bên thứ ba và đặc biệt, các tựa game thuộc dòng Call of Duty sẽ không còn xuất hiện dưới dạng "day-one" (phát hành ngay ngày đầu tiên trên dịch vụ) cho tất cả các gói thuê bao.

Tương lai của Xbox Game Pass và nhận định từ giới chuyên gia

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng cột mốc 77 triệu thuê bao vào năm 2026 hiện là một con số thiếu thực tế. Một số ý kiến đánh giá Xbox Game Pass có thể đã chạm tới ngưỡng bão hòa của thị trường, khi nhiều người tiêu dùng vẫn duy trì thói quen mua đứt trò chơi thay vì trả phí định kỳ.

Mặc dù đang gặp khó khăn và phải trải qua các đợt cắt giảm nhân sự gần đây, Microsoft khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào dịch vụ này. Dự án Helix sắp tới được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược tiếp theo để hãng công nghệ này lấy lại đà tăng trưởng trong thị trường gaming đầy cạnh tranh.