Pháp luật - Đời sống Xe chở hàng chục người bốc cháy trên quốc lộ 1A qua Lâm Đồng Trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra vụ cháy xe khách trong đêm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn...

Vụ cháy xe khách xảy ra khoảng 22h10 ngày 9/7/2025, tại km 1672 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Liêm Hòa, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm biển số 34B-003.79 khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bất ngờ bốc cháy từ khoang hành lý chứa đồ.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung.

Phát hiện có cháy, hành khách trên xe hô hoán cùng thoát ra ngoài. Lúc này, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, cháy lan khắp thân xe. Nhận thông tin xảy ra cháy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường tập trung tổ chức dập lửa.

Tài sản trong khoang hành lý bị cháy rụi.

Đến 23h30, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã khiến chiếc xe khách cháy trơ khung, nhiều hành lý, tài sản của khách trên xe không lấy kịp cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, chiếc xe khách này do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1978), ngụ tỉnh Hải Phòng điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có 27 hành khách, may mắn tất cả đều thoát nạn an toàn. Vị trí cháy bắt nguồn từ khoang chứa đồ, hành lý sau đó lan sang toàn bộ xe.