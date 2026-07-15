Xe đạp điện Reany N1 GT: Sự kết hợp giữa đai Carbon Gates và thiết kế đô thị tinh tế Reany N1 GT ra mắt với hệ thống truyền động đai Gates không cần bảo trì, động cơ Mivice 45Nm và pin 360 Wh tháo rời, hướng đến trải nghiệm di chuyển cao cấp.

Thương hiệu Reany vừa chính thức trình làng mẫu xe đạp điện N1 GT, một giải pháp di chuyển đô thị hiện đại kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản và công nghệ truyền động tiên tiến. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này chính là việc loại bỏ xích truyền thống để thay thế bằng dây đai carbon, giúp giảm thiểu tối đa việc bảo trì và tăng độ bền cho phương tiện.

N1 GT: Xe đạp điện phong cách với động cơ hub và đai carbon

Thiết kế tối giản và khả năng vận hành linh hoạt

Reany N1 GT sở hữu khung sườn thanh mảnh với màu sơn đen chủ đạo, tạo nên vẻ ngoài giống như một chiếc xe đạp cơ thông thường. Thiết kế này giúp xe dễ dàng hòa nhập vào dòng chảy đô thị mà không gây quá nhiều sự chú ý về yếu tố điện năng. Với trọng lượng tổng thể đạt mức 19,7 kg, đây là con số lý tưởng cho một chiếc e-bike đô thị, cho phép người dùng có thể dắt bộ hoặc nhấc xe qua các bậc thềm một cách dễ dàng.

Xe được trang bị động cơ hub Mivice M080 đặt ở bánh sau, cung cấp công suất 250 W và mô-men xoắn 45 Nm. Điểm đáng chú ý là sự hiện diện của cảm biến mô-men xoắn, giúp hệ thống điện phản hồi nhạy bén và tự nhiên theo lực đạp của người dùng, thay vì chỉ dựa vào tốc độ vòng quay như các dòng xe giá rẻ.

Hệ thống truyền động đai Carbon Gates và pin tháo rời

Thay vì sử dụng bộ đề nhiều cấp và xích kim loại, Reany N1 GT chuyển sang hệ thống đơn cấp kết hợp với đai Carbon Gates. Lựa chọn này mang lại nhiều lợi ích thiết thực: không cần tra dầu mỡ, không gây tiếng ồn và tuổi thọ cao hơn nhiều so với xích truyền thống. Tuy nhiên, do là xe đơn cấp, người lái sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ của động cơ khi bắt đầu khởi hành hoặc khi chinh phục các con dốc cao.

Viên pin của xe có thể tháo rời để sạc tiện lợi

Cung cấp năng lượng cho xe là viên pin 360 Wh được tích hợp gọn gàng vào khung nhưng vẫn có thể tháo rời để sạc riêng. Mức dung lượng này được đánh giá là vừa đủ cho các lộ trình di chuyển trong thành phố hàng ngày mà không làm tăng trọng lượng xe quá mức.

Hệ thống đai Carbon Gates được sử dụng trên Reany N1 GT

Thông số kỹ thuật chi tiết của Reany N1 GT

Thông số Chi tiết Động cơ Mivice M080 (Hub motor) Công suất / Mô-men xoắn 250 W / 45 Nm Hệ thống truyền động Đai Carbon Gates (Đơn cấp) Dung lượng pin 360 Wh (Có thể tháo rời) Hệ thống phanh Phanh đĩa thủy lực Tektro Trọng lượng 19,7 kg Tiện ích đi kèm Đèn LED, chắn bùn, giá đèo hàng sau

Trang bị an toàn và tính tiện dụng

Để đảm bảo an toàn trong môi trường giao thông phức tạp, Reany đã trang bị cho N1 GT hệ thống phanh đĩa thủy lực Tektro, mang lại lực phanh mạnh mẽ và ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, xe cũng đi kèm đầy đủ các phụ kiện thiết yếu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày như hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp, chắn bùn và một giá đỡ hành lý phía sau được thiết kế tối giản, phù hợp để gắn các túi treo hai bên.

Hiện tại, Reany N1 GT đang được mở bán tại thị trường Đức với mức giá 2.599 Euro. Hãng cũng đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối khắp châu Âu thông qua cả kênh bán hàng trực tuyến và các đại lý bán lẻ địa phương, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ hậu mãi tốt hơn.